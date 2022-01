Por tercer año consecutivo debido a la pandemia, cancelan ExpoGan 2022 en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Por tercer año consecutivo, las actividades recreativas de la ExpoGan en Hermosillo se cancelarán, pues no hay condiciones para llevarlas a cabo este 2022, opinó el comité organizador de la Unión Ganadera Regional de Sonora (UGRS).

Las actividades como el palenque, bailes y juegos mecánicos no se desarrollarán este año, pero la organización se mantendrá a la expectativa por si las condiciones sanitarias lo permiten.

Así lo dijo el presidente de la UGRS, Héctor Platt Martínez, quien agregó que hasta el momento no ven responsable hacer un anuncio de esperanza a corto plazo para realizar el evento.

Hemos decidido que vemos difícil que pudiera haber una ExpoGan. Todavía no sabemos, porque no tenemos la bola de cristal. No hay ningún dato que diga que la ola de contagios ya va a la baja, porque la realidad es que son datos que no son creíbles, los que nos pasan, porque estamos viendo el semáforo cómo está y realmente por donde quiera que lo vemos, hay contagios y no sabemos cuándo va a parar esto", lamentó.