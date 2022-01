Se gradúan de la Universidad; Sergio García, director general de TRIBUNA ofrece discurso

Ciudad Obregón, Sonora.- Una memorable ceremonia de graduación vivieron la noche de este viernes 28 de enero alumnos, padres y docentes de la Universidad Tecmilenio campus Obregón, quienes superando un reto más, adquirieron las herramientas para enfrentar la demanda laboral y de emprendimiento que exige el nuevo contexto mundial.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La ceremonia estuvo presidida por Arnoldo Álvarez Moreno, director general de la Institución en la localidad; Héctor Armando Muñoz Flores, director de bachillerato y maestría del campus Ciudad Obregón, así como Sergio García Vargas, director de TRIBUNA quien fungió como invitado especial.

Álvarez Moreno, celebró el logro de los graduados de las maestrías de Calidad y Productividad, así como de Finanzas, incentivándolos a aprovechar el conocimiento, pero sobre todo los valores adquiridos.

Por su parte, Sergio García, tras agradecer la distinción de ser invitado, congratuló a los egresados felicitándolos por el tesoro tan llamado educación.

Hoy se gradúan, ¡felicitaciones! No solo porque cumplieron con los recaudos del ciclo sino porque entraron en este mágico mundo de saber, de crecer intelectualmente, de hacer lo que conocen, saben y les gusta. Tómense una semana, tal vez dos y empiecen de nuevo no se entreguen persigan ese sueño que tuvieron cuando empezaron, sean los mejores y no dejen de estudiar, no dejen de avanzar, esto solo termina cuando ustedes digan basta", expresó.