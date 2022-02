Hermosillo: Ayuntamiento y pensionados siguen sin llegar a acuerdos; Palacio Municipal sigue clausurado

Hermosillo, Sonora.- Los inconformes aseguran que mantendrán el plantón hasta que las autoridades municipales les regresen beneficios como vales de despensa, apoyo funerario y gastos médicos mayores.

Sin llegar a un acuerdo continúan autoridades locales con jubilados y pensionados, luego de que a éstos de les retiraran algunos beneficios para atender otros temas prioritarios para el Municipio, situación por la que se han intensificado las protestas.

Así, el Palacio Municipal ya cumplió una semana clausurado por los inconformes, quienes manifestaron que continuarán con el plantón hasta que se les regresen prestaciones como vales de despensa, apoyo a cirugías mayores que no cubre el Isssteson y apoyo funerario, entre otros.

Nosotros estamos dispuestos a sentarnos a escuchar sus propuestas, pero hasta ahorita después de las cuatro reuniones que hemos tenido, es la misma postura y no nos vamos a levantar hasta que nos devuelvan lo que es de nosotros", dijo Jorge Luis Encinas Gámez, jubilado del Ayuntamiento de Hermosillo y vocero de los manifestantes.

Detalló que luego de que se renovara el Convenio Colectivo de Trabajo entre el Sindicato y el Ayuntamiento, los jubilados y pensionados quedaron excluidos de todos los beneficios, situación que calificó como anticonstitucional.

La Ley Federal del Trabajo dice que un derecho adquirido no lo puedo perder, ni me lo puede quitar quien me lo está otorgando, incluso las mismas leyes dicen que un convenio sindical se puede modificar siempre a favor, nunca en contra", señaló.