Regidores buscan regularizar los servicios del relleno sanitario en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El no contar con un servicio de relleno sanitario las 24 horas, ha provocado un rezago en el servicio de recolección de basura, por lo que ediles ya trabajan para regularizar la operatividad.

Según el Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Navojoa, el ‘basurón’ mantenía un horario de oficina, lo cual impedía que el turno vespertino alcanzara a depositar los desechos recolectados y tengan que esperar hasta el siguiente turno.

Regidores miembros de la Comisión de Servicios Públicos, mantuvieron una reunión con los responsables de la cuadra municipal para obtener una radiografía del relleno sanitario y su operatividad.

Hay varios problemas, no hay claridad sobre las condiciones en las que actualmente opera el basurón, queremos dejar en claro que no es un ataque hacia el particular que actualmente está administrando el relleno sanitario, sino al contrario, le agradecemos que esté trabajando, pero hay varias cosas que se deben subsanar", indicó Carlos Alberto Quiroz Romo, regidor independiente.