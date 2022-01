AMLO envía mensaje a Madres Buscadoras de Sonora ante petición a cárteles del narcotráfico

Ciudad de México.- Luego de que Ceci Patricia Flores Armenta, líder del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, hiciera una suplica a los jefes de los cárteles del narcotráfico en Sonora para que la dejen continuar con la búsqueda de sus desaparecidos, el presidente Andrés Manuel López Obrador le envió un mensaje.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

En la conferencia de prensa matutina de este martes 4 de enero, desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO habló sobre la petición del colectivo Madres Buscadoras de Sonora a cárteles del narco para que las dejen localizar a sus desaparecidos en la entidad, pues por la ola de violencia están desplazadas.

En primera instancia, López Obrador mencionó que el Gobierno Federal acompaña a los colectivos de búsqueda con la Guardia Nacional, pues es su intención proteger a todos los participantes; esto ya se habría realizado en Chihuahua y Guanajuato.

Asimismo, señaló que dará indicaciones a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos humanos, población y migración, para que se ponga en contacto con la líder de Madres Buscadoras de Sonora y le ofrezca protección y apoyo.

Fue el pasado 2 de enero cuando trascendió la petición de Ceci Patricia Flores a los altos líderes del narcotráfico en el norte de México; en su mensaje, suplica que dejen de "matarlas" para que puedan continuar con la búsqueda de sus hijos desaparecidos.

Me veo en la necesidad de pedirles a ustedes los jefes de los cárteles en Sonora [...] y demás líderes de cárteles, que no nos maten, que no nos desaparezcan, que no nos amenacen, que nos dejen seguir buscando a nuestros hijos", señaló.