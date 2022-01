Tras cierre de cuatro guarderías en Cajeme, alrededor de 450 niños son reubicados

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras no poder cumplir con los requerimientos del IMSS, cuatro guarderías en Cajeme fueron cerradas definitivamente, por lo que alrededor de 450 niños fueron reubicados a otras estancias infantiles, informó Ivonne Llamas Ascencio.

La presidenta de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) indicó que para que no hubiera afectaciones a los niños y padres de familia, fueron acomodados en otras estancias cercanas a su código postal.

De las 16 guarderías subrogadas que estaban en proceso de reanudar su licitación, fueron cuatro guarderías las que cerraron, de las cuales dos son del Seguro Social, ahorita contamos con once guarderías que pueden brindar el servicio a los niños de la ciudad", mencionó.

Llamas Ascencio puntualizó que desde el 27 de diciembre se notificó a los padres de familia sobre la situación con las guarderías que cerraron, además de que se les dieron opciones disponibles para efectuar el cambio.

Reveló que los motivos por lo que estas estancias no volverán a operar es porque no les fue posible pagar el precio de la concesión, de alrededor de tres millones de pesos por cinco años, así como por no poder cumplir con todos los requerimientos solicitados por el IMSS.

Las once guarderías restantes del municipio de Cajeme lograron convenios de prórroga con el IMSS; unas con ampliación del ya existente y otras con adjudicación por dos meses.

Fuente: Staff