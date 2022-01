Trabajadores de Oomapas Cajeme estallan huelga; exigen incremento salarial

Ciudad Obregón, Sonora.- Ante la falta de un acuerdo con los directivos del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas) Cajeme, este día trabajadores de la paramunicipal estallaron huelga, demandando un incremento salarial.

Cerrando la vialidad de la calle Sinaloa en el carril de sur a norte, a la altura de las oficinas de la paramunicipal y colocando la bandera rojinegra en las puertas de las instalaciones, cerca de un centenar de empleados exigen que se les incremente el sueldo un 10 por ciento.

No ha habido una propuesta favorable, se metió el emplazamiento desde septiembre, dónde solicitamos este incremento para los empleados que ganan menos de 13 mil pesos, dicen ellos que no hay dinero, pero vemos que metieron gente nueva, inventaron puestos y con sueldos altos, no vemos esa austeridad que mencionan", declaró Silvia Godoy, secretaria general del Sindicato Único de Trabajadores del Oomapas de Cajeme (Sutoc).