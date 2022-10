Cajeme: Beatriz Adriana busca apoyo para Juan Rubén, su pequeño guerrero

Ciudad Obregón, Sonora.- Pidiendo ayuda voluntaria arriba de los camiones, y vendiendo dulces por fuera de una escuela en el fraccionamiento Urbi Villa del Rey, es como Beatriz Adriana saca adelante a su pequeño guerrero de 6 años de edad, Juan Rubén, quien por su enfermedad no puede caminar ni tampoco hablar.

En entrevista con TRIBUNA, la valiente madre del menor aseguró que ha sido víctima de burlas y agresiones verbales al intentar sacar adelante a su hijo, quien ya ha recibido 3 cirugías en la parte de su abdomen, pues padece una enfermedad denominada mielomeningocele con hidrocefalia.

Por ello, llamó a los ciudadanos a apoyarla de forma voluntaria, informando que cualquier interesado puede comunicarse al siguiente número de teléfono: 6441426100. “También pueden encontrarme sobre el bulevar Antonio Caso, por fuera de la escuela Nueva Creación, en Urbi Villa del Rey. Agradezco mucho a todas aquellas personas que me han apoyado de corazón, porque mi hijo realmente lo necesita”, explicó.

Mencionó que el camino ha sido difícil, pues si bien hasta el momento el menor todavía se ha estado atendiendo en el seguro social en ocasiones la institución no cuenta con los medicamentos que se requieren, por lo que ha tenido que comprarlos por fuera.

En las empresas desafortunadamente no me dan trabajo ya que soy epiléptica, por eso no me queda más que vender en las calles", dijo.