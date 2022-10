Central Camionera está entre aguas negras y muchos baches en el municipio de Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- “De la vista nace el amor”, reza un dicho popular que juega en contra de la imagen que se ofrece de Ciudad Obregón y es que justo frente a la Central Camionera ‘Faustino Félix Serna’, el mal estado de las calles 200, Yucatán, Campeche y Quintana Roo, a causa de un drenaje colapsado, ha derivado en una desilusión a quienes deciden vacacionar en la ciudad.

TRIBUNA realizó un sondeo en el lugar donde los ciudadanos confesaron que una de las principales razones por las que decidieron acudir a Ciudad Obregón para vacacionar, fueron las reseñas en Internet, las cuales desde su llegada han diferido en gran manera.

Vengo desde Tepic, Nayarit, y en todos lados sabemos que hay lugares descuidados, pero me sorprendió ver que aquí desde que llegas ves una ciudad destruida, me habían recomendado los tacos de carne asada, pero el olor a drenaje, me revolvió el estómago, me contrastó con la idea de la ‘ciudad más limpia del noroeste’ como me decía su página de turismo, espero la experiencia mejore”, declaró Virginia Olvera.