Alejandro Esquer Verdugo, el cajemense clave en el libro 'El rey del cash'

Ciudad Obregón, Sonora.- Alejandro Esquer Verdugo podría ser un cajemense cualquiera si no fuera porque es el secretario particular del presidente Andrés Manuel López Obrador y el principal señalado de administrar los miles de pesos, que según la autora de ‘El rey del cash’, se entregaban en efectivo y sin comprobante para financiar las campañas del tabasqueño.

Desde los colaboradores más cercanos al jefe de gobierno hasta el servidor con menos jerarquía eran obligados a entregar, según su posición en el organigrama, la mensualidad que solicitaba Alejandro Esquer", escribió Elena Chávez en el libro.

De acuerdo con la autora del libro, Elena Chávez, el secretario particular de López Obrador está en la punta de la pirámide, porque él recibía a los funcionarios con una copia del organigrama y estructura de la oficina que dirigían, la también periodista escribió que a Esquer Verdugo no se le podía dar un "no" por respuesta.

(...) Todos esos recursos millonarios los administraba de forma magistral Alejandro Esquer, a quien propios y extraños temen tanto como a López Obrador, por la influencia y el poder que tiene en decisiones importantes, pero sobre todo por la confianza que le profesa el primer mandatario", se lee en el primer capítulo del libro.



Verdugo estaba en todo

Según el libro, el cajemense también era el encargado de pagar los salarios de López Obrador, su familia y colaboradores cercanos, todo con el dinero recaudado únicamente en efectivo. Pagaba también los viáticos de campaña así como hoteles.

De los regalos que recibía AMLO en sus giras, Esquer Verdugo los separaba entre los más costosos y los más corrientes, los de alto valor se llevaban a la casa del ahora presidente y los otros eran vendidos por el de Ciudad Obregón en una venta de garaje.

En el capítulo 'Infarto: Simulación o Realidad' Elena Chávez escribió que con los recursos públicos de los mexicanos, Esquer Verdugo compró "seguros de vida para él, AMLO y su grupo compacto", esto tras un infarto que sufrió López Obrador en 2013.

Fuente: Tribuna