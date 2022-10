Paloma sobrevive a la rickettsiosis después de estar en coma; solicitan apoyo familiares

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Después de permanecer 16 días en coma provocada por la rickettsiosis, Paloma Moroyoqui residente del sector Fátima se encuentra en su vivienda con la secuelas del padecimiento y siendo atendida por familiares.

Aun con dificultades para hablar, la vecina guaymense expresó “no me acordaba de nada, nomás de Jehová y su hijo amado. Le pedía que me dejara descansar porque era mucho el dolor, no se explican los doctores como fue que volví a nacer”.

América Moroyoqui hermana de Paloma relató que “llegó al hospital en shock anafiláctico y la trasladaron a Hermosillo, llevaba la rickettsiosis, iba en 4 de hemoglobina, tenía afectados el hígado, los riñones, el cerebro y el corazón”.

Y recordó “el doctor nos dijo muy claro, tiene un 20 por ciento de posibilidades de vivir. Duró hospitalizada 16 días y cuando despertó no nos conocía, al otro día ya comenzó a reconocernos, le quitaron la intubación, aquí está en casa”.

Cabe destacar que la familia Moroyoqui enfrenta diversas necesidades económicas, solicitando la ayuda a la comunidad con pañales tamaño mediano, ensure y frutas, los interesados pueden acudir al domicilio lote 5, manzana 2 número 9 del sector Colinas de Fátima.

Fuente: Tribuna