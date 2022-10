Yaquis detenidos: Azucena exige una “buena investigación”, señala que su padre y hermano son albañiles

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Luego de que el pasado 5 de octubre fueron detenidas 27 personas al liberar la Carretera Federal México 15, en la comunidad de Vícam, familiares de 6 de ellos denuncian que estos son ajenos a los bloqueos, y piden una correcta investigación para demostrar su inocencia.

Azucena Valenzuela Buitimea, hija y hermana de 2 de los 6 detenidos, en entrevista telefónica con TRIBUNA, detalló que al momento de la detención no se les informó la causa de la detención, y que en su punto de vista se debió a que la unidad en la que viajaban porta placas de la etnia y que, pese a contar con evidencia de que no participan en los bloqueos, no han tenido una investigación adecuada.

“Ellos venían a bordo de una camioneta, propiedad de la esposa de uno de los trabajadores, cuando los detuvieron en Vícam, ahí se identificaron y los dejaron ir, pero llegando al poblado de Cárdenas, había otro retén, en donde los bajaron, y así como iban bajando los esposaban y subían a una patrulla, en la cual los regresaron a Vícam, en donde los cambiaron a un torton donde ya estaban a los otros detenidos”, declaró.

Azucena exige una 'buena investigación'

Valenzuela Buitimea agregó que en ese momento no se les informó sobre la razón de la detención sino hasta el pasado sábado 8 de octubre, cuando en audiencia se les dijo que era por obstrucción de una carretera federal, así como por vandalismos, agregando la familiar que ellos son ajenos a estos bloqueos.

Por lo cual, calificando de una injusticia la detención de estas personas pertenecientes a la comunidad Yaqui de Loma de Guamúchil, realizó un llamado al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para que intervenga en el caso, argumentando una falta de investigación previa y posterior por parte de la autoridad policiaca, en las detenciones a fin de entregar resultados.

Fuente: Tribuna