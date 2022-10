Primer año de Alfonso Durazo, una transformación compleja con mucha voluntad pero poco dinero

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- Alfonso Durazo llega a su primer año de gobierno con las mejores intenciones de transformar a Sonora, pero la falta de recursos ha sido como un ancla que lo limita a avanzar, aun así el originario de Bavispe logró anotar algunos aciertos.

El gobernador cumple el primer año de su sexenio y lo hace contando cada centavo en las arcas del gobierno como él mismo ha dicho, no una sino bastantes veces. El esfuerzo es mayúsculo porque aún sin dinero logró dar el banderazo de las obras que marcarán su paso por Sonora y la transformación que se promete.

Queda demostrado que hay disposición para sacar al estado de la inercia en el que su antecesora lo dejó y caminar hacia algo más, aunque no solamente de buenas voluntades se vive. También es claro que resolver el tema económico es solo una de las tantas urgencias que Alfonso Durazo Montaño debe atender.

Lo claro

Puede considerarse que uno de los grandes aciertos que Durazo Montaño tuvo fue su apertura con los sonorenses de pie e incluso con la propia prensa al atenderlos una vez por semana. Contrario a Claudia Pavlovich quien huía a los cuestionamientos y poco se le veía con la gente, podría decirse que el de Bavispe ha hecho honor a su mantra “un gobierno a ras de suelo”.

El gobernador se ha encargado de tener presencia en el norte, centro y sur del estado. También de construir buenas relaciones con dependencias federales y otros gobernadores como lo es la 'Coordinación de Seguridad de la región del Mar de Cortés', y con ello a su vez impulsar el turismo que tanto se vio afectado por la pandemia.

En lo social logró reducir el presupuesto del Congreso del Estado, uno de los más costosos de todo el país, en un 50 por ciento para obtener una bolsa de 450 millones de pesos y utilizarlo en becas para los estudiantes de todos los niveles escolares. También recientemente hizo valer el Estado de Derecho y logró liberar de bloqueos y boteos la carretera federal México 15.

En temas de género aunque falta mucho camino por recorrer para hacer de Sonora un estado seguro y justo para las mujeres, el gobernador cumplió su promesa de campaña y respetó la paridad aritmética al nombrar igual número de mujeres y hombres en su gabinete.

Lo oscuro

Aun y cuando las cifras de los homicidios dolosos han mostrado una tendencia a la baja no se pueden echar las campanas al vuelo y asegurar que todo está solucionado. El gobierno ha sido embestido por críticos episodios muy cuestionados como lo sucedido en San Carlos en junio, el caso de Marisol Cuadras, los enfrentamientos en Caborca y la violencia permanente que no cede en el sur.

No se puede decir que en un año con la aplicación de las 'Jornadas Permanentes por la Paz' y la propia Mesa de Seguridad la inseguridad en Sonora ha sido erradicada. De aquí a terminar su mandato Durazo Montaño tiene el reto de fortalecer las policías, especialmente la estatal como prometió en campaña, y más allá de bajar las cifras debe construir un estado donde la sociedad se sienta segura.

Por otra parte, si bien se ha visto disposición puntual del gobernador, de sus funcionarios no se puede decir lo mismo, se han mostrado un tanto ajenos sin resolver de tajo los problemas que les tocan, lo ha sido en el caso del transporte donde Lirio del Castillo no ha podido dar solución al grave problema de la falta de camiones o en la Secretaría de Educación y Cultura donde pese a tener más de un mes de clases no todas las escuelas han regresado presencialmente. Es también un caso similar con José Luis Alomía quien enfrenta una crisis en el sur de Sonora por los casos del dengue, aunque poco preocupado se ha visto.

Lo que viene

Como se mencionaba en un principio, Durazo Montaño logró iniciar los proyectos trascendentales de su gestión como la carretera Guaymas - Chihuahua y el parque de energía solar en Puerto Peñasco, además de otros tantos no menos importantes para los cuales ocupa recursos, muchos recursos que Sonora no tiene.

Cartón: Elizandro Encinas

A lo anterior se le suman las necesidades urgentes de atender sí o sí: las inundaciones en Nogales, los damnificados de Guaymas-Empalme, la situación decadente del transporte urbano en Navojoa, la crisis de baches en Cajeme, y más que han surgido y no pueden esperar como el mismo gobernador reconoce. Esto ha orillado al mandatario a pedir créditos pese a que una de sus principales promesas de campaña fue no dejar más deuda en el estado.

El reto aquí no sólo no es dejar más deuda de la que encontró, es también que sus obras no queden como el nuevo Hospital General del Estado que aunque fue iniciado en un sexenio fue hasta el siguiente donde se inauguró. No es eso todo a lo que Durazo Montaño debe apostar, hace falta ver más trabajo político, usar al Congreso del Estado (donde Morena es mayoría) como una herramienta para trabajar en mejores políticas públicas más allá de lograr adhesiones de diputadas de otras bancadas.

En concreto, el discurso sobre la falta de recursos no puede durar los próximos 5 años, Durazo Montaño debe demostrar que su gobierno es más que la voluntad de un hombre con buenos deseos pero con la cartera vacía.

Fuente: Tribuna