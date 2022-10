Ciudad Obregón: Sufren en Fovissste 2 por drenaje; limpian y los quieren multar

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Santos Trinidad Meza corre el riesgo de ser multada por el municipio, su delito fue haber limpiado la banqueta de su casa con la manguera, pero no podría haber sido de otra forma pues durante 4 meses ella y su familia han tenido que soportar un drenaje colapsado que corre por la calle Laurel casi esquina con Otancahui de la colonia Fovissste 2.

La señora declaró para TRIBUNA que teme que su hija, que se encuentra gravemente enferma en cama, pesque una infección por las aguas negras. Por lo cual, con ayuda de sus vecinos, decidieron limpiar la banqueta y minimizar el riesgo de introducir bacterias.

"Por todo el tiempo que ha estado el agua estancada frente a mi domicilio, vimos que ya tenía gusanos, así que con ayuda de mis vecinos barrimos la banqueta, yo sufro de problemas en la columna así que usé la manguera, pero por higiene se hizo, y al día siguiente vinieron a entregarme un citatorio por violar el Bando de Policía y Buen Gobierno, al estar tirando agua en la banqueta, pero, ¿cuánta gente que de verdad la tira, lo hace sin consecuencias?, en mi caso fue solo porque tenemos un fuerte foco de infección latente”, compartió.

La mujer de la tercera edad, agregó que en su casa vive un menor de edad, nieto suyo, que padece parálisis cerebral, quien no mide el mismo riesgo de pisar los charcos de aguas negras y entrar a la vivienda, poniendo en riesgo la ya frágil salud de su madre.

Me dijo el policía que la denuncia procedía porque tienen un video mío donde estoy limpiando la banqueta, y aun brincando las aguas negras llegaron a mi domicilio a notificarme la demanda, pese a que les explique la situación y solo le dijeron que lo arreglara con Oomapasc", señaló.

Por su parte, Edmundo Fuentes, vecino de Santos Trinidad, denunció que las autoridades no cumplen con brindar los servicios básicos y la ciudadanía sí tiene que sufrir las consecuencias, ya que su negocio de tacos fue cerrado por la Unidad de Control Sanitario, al estar en un sitio que no garantizaba la higiene requerida, añadiendo que la principal problemática por esta falta de atención ha sido el incremento de fauna nociva, puesto que él y su familia, esposa y su hija menor de edad, además de algunos otros vecinos del sector, han contraído dengue.

“Mi hija se puso muy mal, con las plaquetas muy bajas, el problema en la colonia es muy grande y la respuesta nula, en mi caso, el drenaje se me regresa y salen aguas negras por el patio, tenemos que poner toallas, cobijas hasta costales, para que no se meta la suciedad, estas condiciones no son buenas, y menos para una menor. Pese a los reportes no vienen a atendernos, incluso personal de Oomapasc nos ha recomendado contratar a un particular”, señaló.

