Luchan por ingresar al mundo laboral, cuentan cómo es buscar trabajo al tener una discapacidad

Ciudad Obregón, Sonora.- Johana, Cinthia y Jorge son solamente algunos ejemplos de personas que luchan día a día por obtener un lugar en el mundo laboral, enfrentándose a múltiples obstáculos por su discapacidad física; cada uno de ellos contó a TRIBUNA cómo ha sido recorrer este largo camino.

Su testimonio se da en el marco de la primera jornada de reclutamiento de personas con discapacidad. Estos 3 cajemenses formaron parte de las más de 20 personas con diferentes condiciones que visitaron los stands y llevaron su solicitud de trabajo, demostrando el calvario por el que pasan al buscar salir adelante.

Luchan por ingresar al mundo laboral

”Muchas trabas”

Para Johana Reyna, de 30 años de edad, el buscar ingresar al mundo laboral es un camino repleto de trabas. “Es algo verdaderamente difícil porque te piden muchos requisitos. En Cajeme realmente no estamos tan actualizados en el tema de inclusión, yo tengo 11 años con la discapacidad, enfrentándome a este panorama”, contó.

La cajemense afirmó que es importante que se promuevan actividades como la jornada para personas con discapacidad de forma más frecuente, ya que “es una gran parte de la población la que se ve afectada. Es impotente sentir que no puedes avanzar porque no te contratan solo por tu condición física. Yo estoy en silla de ruedas y tenía un pequeño trabajo antes de la pandemia, después de eso no he vuelto a encontrar estabilidad laboral”, expresó.

Para Jorge Alberto la situación ha sido muy similar, pues hace algunos años empezó a tener problemas con su cuerpo a causa de una enfermedad que lo llevó a desplazarse por las calles con la ayuda de 2 muletas.

Desafortunadamente el problema de la inclusión lo podemos ver en todas partes, no solo en el tema laboral. Las rampas de acceso en la ciudad están destruidas y en los últimos años el elevador que hay en el Ayuntamiento sirve ocasionalmente", dijo.

Llevo más de 5 años en silla de ruedas y nadie me quiere contratar, pero aquí estoy, no me voy a rendir porque no tengo dinero pero sí necesidades", dijo por su parte Cinthia Lorenia, de 43 años.

Cabe señalar que de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda 2020 del Inegi, en México hay 6 millones 179 mil 890 personas con algún tipo de discapacidad, es decir, el 4.9 por ciento de la población total del país. 53 por ciento son mujeres y 47 por ciento hombres.

