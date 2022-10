Balaceras provoco ausentismo en escuelas y cierre de comercios del norte de Guaymas

Guaymas, Sonora.- Una madrugada de terror ‘encerrados’ en sus casas vivieron residentes de los fraccionamientos de Guaymas Norte, aledaños al Centro de Reinserción Social (Cereso), provocando que este lunes existiera ausentismo escolar en primarias del sector.

Las ‘ráfagas’ de balas de armamento de alto poder con ojivas fluorescentes, resaltaban en la oscuridad de la noche, situación que provoco terror y pánico entre la población que decidió no mandar a sus hijos a las escuelas, además algunos comercios cerrarían sus puertas a las 7 de la tarde.

Norma Ávila, directora de la escuela primaria ‘Antonio Montes’ de Guaymas Norte dio a conocer que ayer lunes se presentó un ausentismo del 25 porciento del alumnado, debido al temor por las balaceras.

Gabriela Serrano, madre de familia dijo “no queremos que la SEC cancele clases, queremos que el gobierno solucione este problema de raíz, no nada más en las escuelas se corre peligro”.

Ahora ya no se puede ni ir al súper, ni al doctor, esta incontrolable todo esto, no sabes cuándo puedes estar en medio de una balacera", detalló.

Cabe destacar que ayer por medio de redes sociales se alertaba a población y sobre todo a los comerciantes y vendedores ambulantes que limitaran sus actividades hasta las 7 de la tarde, porque las balaceras en Guaymas Norte continuarían.

Mientras que en el servicio de taxis, algunas centrales no prestaban el servicio a ciertos fraccionamientos aledaños al Cereso por la inseguridad vivida.

Rubén Alfredo Aguirre, microempresario del Puerto afectado por la balacera, ya que le fueron incendiados dos vehículos de su propiedad.

Así quedaron mis carros que afán de la gente de no dejar vivir en paz, gracias a los vecinos el asunto no paso a mayores, desafortunadamente prendieron fuego a un carro que se encontraba descompuesto. No queda más que no hacer corajes, ni remediar nada, en Guaymas, cada día estamos peor", citó.