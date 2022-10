Durazo debe informar sobre detenidos tras retiro de bloqueos en territorio Yaqui, dice AMLO

Comparta este artículo

Ciudad de México.- A más de 10 días de la detención de 24 supuestos criminales tras el retiro de bloqueos en carreteras del territorio Yaqui, en el estado de Sonora, el presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), informó que solicitará al gobernador de dicha entidad informar sobre los detenidos, a quienes la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) atribuyó ilícitos, como robo de vehículos, extorsión y hasta secuestro.

En la conferencia de prensa matutina de este lunes 17 de octubre del 2022, efectuada desde Palacio Nacional, el mandatario AMLO pidió al gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, informar sobre los detenidos durante la liberación de la carretera Federal número 15 a la altura del territorio Yaqui, la cual ocurrió entre los pasados 4 y 5 de octubre. Cabe recordar que el pasado jueves, el subsecretario de la SSPC, Ricardo Mejía Berdeja, señaló que los 24 aprehendidos, además ejecutar boteo ilegal, se dedicaban al robo de vehículo e incluso a desapariciones; no obstante, aún no se ha puntualizado si es un dato general sobre los hoy detenidos.

Yo creo que para no darle un mal tratamiento a este asunto, que es bastante delicado porque llevamos muy buena relación con los pueblos yaquis y con los gobernadores, es preferible que sea le gobernador, que es el que tiene más información, el que nos informe. Le vamos a pedir que pueda hoy dar un informe sobre estas acciones que se tomaron para desbloquear la carretera y sobre los detenidos", expresó el presidente de México en su conferencia de este lunes.

En esta misma intervención, López Obrador dijo estar seguro de que las acciones delincuenciales ya documentadas no tienen que ver con las comunidades yaquis; precisó que la mayoría no tienen que ver con la Tribu Yaqui. No obstante, dijo que prefiere que sea Durazo Montaño quien confirme o niegue lo anterior.

De lo que estoy seguro es que no tiene que ver con las comunidades y con los gobernadores, es otro asunto. Es que en los últimos tiempos en esa región se acrecentó la delincuencia, creció la delincuencia Cajeme, Guaymas; Sonora, pero en el sur: Cajeme y Guaymas. En el Norte básicamente Caborca [...] Lo que se sabe es que no tiene que ver la mayoría, pero no quiero yo adelantarme nada hasta que Alfonso Durazo informe", señaló AMLO.

Fuente: Tribuna