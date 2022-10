Pescadores 'reclaman' mercado de mariscos; piden que los puestos se entreguen a cooperativas

Guaymas, Sonora.- El ‘Mercado de Mariscos’ debe traer beneficios para el sector pesquero del Puerto, y no debe caer en manos de empresarios como se pretende hacer por parte de las autoridades municipales y un particular.

Mireya Rodríguez, representante de la cooperativa Pescadores de la Cantera dijo “es algo que no tiene un sentido positivo para ser, es la manzana de la discordia, porque son 24 puestos y son muchas cooperativas, como van a hacer que el sector pesquero esté de acuerdo con la repartición de esos puestos”.

Dijo que ante tal situación los pescadores, quienes serían los beneficiados, se encuentran decepcionados de lo que en un principio era un proyecto prometedor, pues nunca se vio concretado y hoy en día sólo causaría problemas pues señalan sería injusta la repartición de los 24 puestos que tiene el inmueble, pues son más los hombres y mujeres del mar que buscan un espacio.

Elías Rosales, representante de la cooperativa Lago Nakuru dijo que se encuentran a la espera de las autoridades municipales para activar el Mercado de Mariscos, espacio que se ha mantenido en buenas condiciones.

No es, ni será un elefante blanco, si no se hace una inversión que rehabilite su superación, al final de cuentas se convertiría en un elefante blanco, pero no lo veo así en este momento, por la disposición tanto de la autoridad municipal como del potencial inversionista en la reconstrucción y rehabilitación", expresó.