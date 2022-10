Trabajadores sonorenses ven más celeridad con nuevo Sistema de Justicia Laboral

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras dos semanas de la puesta en marcha del nuevo Sistema de Justicia Laboral en Sonora, los trabajadores aseguran haber encontrado "mayor agilidad" en trámites y resolución, contrario a lo que sucedía en las Juntas de Conciliación y Arbitraje cuando el proceso era complicado y lento.

Y es que el 3 de octubre pasado comenzaron a funcionar los Centros de Conciliación Laboral en el estado con el propósito de que los conflictos se resuelvan de forma conciliatoria en un máximo de 45 días naturales, mientras que las Juntas de Conciliación y Arbitraje han dejado de recibir asuntos para dedicarse a liberar todos los pendientes, los cuales se estima que son aproximadamente, 100 mil únicamente en la capital del estado.

Un buen inicio

TRIBUNA hizo un recorrido por los nuevos Centros de Conciliación del Estado para conocer cómo se sienten los trabajadores bajo el nuevo modelo, donde la mayoría aseguró notar una diferencia en cuanto al tiempo que lleva realizar el trámite, la atención del personal y los tiempos de respuesta.

Mario Vargas, ciudadano, compartió que aunque este nuevo sistema laboral va comenzando, ha tenido una muy buena respuesta del personal en las oficinas así como que el procedimiento ha sido ágil. "Anteriormente realicé una solicitud en la anterior Junta de Conciliación y Arbitraje, el trámite que duró poco más de 7 años y ahora en menos de 2 meses, te deben de dar una resolución, para mí eso es muy bueno, al acortar los tiempos y evitar el desgaste de las negociaciones estériles".

Martha Villegas señaló que tras haber sido despedida, a su ver de forma injustificada, quiso comenzar un proceso y al acudir a la Junta de Conciliación la remitieron al Centro de Conciliación. "Yo no sabía que había cambiado la ley, pero justamente vine aquí y todo fue sencillo. Me dicen que en máximo 45 días me tienen que dar respuesta y eso está perfecto porque sé de personas que duran años de pleito".

Víctor Mendoza, recién despedido, también celebró el cambio porque acusó que en las juntas había "mucha corrupción". "Sin duda un avance para el trabajador porque era sabido que los empresarios muchas veces le pagaban dinero al de la junta para que el caso no avanzara. Vine e inicié mi trámite, fueron menos de 20 minutos y la próxima semana ya me citaron para ver si llegamos a un acuerdo entre la empresa y yo", comentó.

Estoy satisfecha por los cambios que se han hecho a la Ley, se aplaude cuando es para que trabajadores y empleadores puedan resolver sus conflictos de una forma más sencilla. Lo único que podría decir es que faltó más difusión en cuanto al cambio porque muchas personas todavía pensábamos que era en la Junta de Conciliación, también espero que estos centros puedan tener oficinas propias rápidamente ya que si están algo lejos", compartió Diana Miranda Luna.

Por su parte, Ana Cota, de 22 años, señaló que es la primera vez que acude a un trámite, pero que el proceso fue fluido, tardando menos de 20 minutos en las oficinas. "En mi caso entré a la página del Centro de Conciliación, para sacar una cita, la respuesta de ellos fue concisa y súper clara, llené unos formatos, y solo acudí a las oficinas a firmar".

No sé mucho de tecnología, por lo cual vine directamente a las oficinas, vengo por asesorías, el tiempo de espera es de cerca de 40 minutos, pero la información es entendible por parte del personal", compartió German Montes, empleado.