Huatabampo está en números rojos y alcalde planea viaje a Inglaterra

Huatabampo, Sonora.- A pesar de contar con una Cuenta Pública reprobada, problemas para realizar los pagos de nómina y el reciente reclamo de la etnia mayo por la falta de apoyo, el presidente municipal de Huatabampo, Juan Jesús Flores Mendoza tiene otra prioridad en mente, la cual es convencer a Cabildo para que le aprueben un próximo viaje a Inglaterra.

Durante Sesión de Cabildo, el regidor étnico, Víctor Manuel Soto Álvarez, reclamó al alcalde su falta de palabra al no cumplir con la entrega de apoyos para la realización de las ceremonias de la etnia yoreme, a pesar de que se encuentran presupuestadas.

Queremos una explicación para nuestros hermanos indígenas, se supone que hay un presupuesto pero no hay apoyo. Es molesto que nos estén dejando en el olvido y que nos dejen fuera las necesidades, me gustaría que nos dé una explicación y no más mentiras, que digan si van a apoyar o no", exclamó el edil.

Ante el reclamo, el munícipe mencionó que los apoyos sí están presupuestados pero las aportaciones no llegaron completas, por lo que se decidió no entregar los apoyos para las fiestas tradicionales y resolver el pago de nómina.

No se apoyó por tema económico, una cosa es que esté presupuestado y otra cosa es que te caiga el dinero. En los últimos dos meses cayeron ocho millones de pesos menos, o pagamos la nómina o apoyamos ese tipo de cosas", aseguró Flores Mendoza.

Se va a Inglaterra

A pesar de confesar que el Ayuntamiento de Huatabampo atraviesa por números rojos, el alcalde planea solicitar ante cabildo un próximo viaje a Inglaterra, para observar la manera en la cual se construyen viviendas, modelo que se buscará replicar al interior de la etnia.

“Yo también me molesto un poquito, de que piensen que el presidente no está viendo por ellos, estoy tratando de que sus condiciones mejoren, no me califiquen por una cosa que no pude cumplir, fue por necesidad”, explicó. “No es un cuartito como los que estamos entregando, si esto se da con el favor de dios, me van a tener que autorizar que me vaya a Inglaterra a ver ese tipo de tecnología que están haciendo, desde por allá viene”, puntualizó.

Para justificar su viaje, el munícipe comentó que dentro del Plan de Justicia Mayo, se contempla la creación de una nueva colonia indígena, donde se pretenden construir de 300 a 600 viviendas en la comunidad de Santa Bárbara; Dichas viviendas serán construidas con tecnología proveniente de Europa, por lo que próximamente solicitará a Cabildo su aprobación para presenciar la forma en que se construye dicho proyecto.

