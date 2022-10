Cajeme: Transporte suburbano sigue sin recuperarse totalmente pese a regreso de estudiantes

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Ramón Tapia Castillo, secretario y líder interino del Frente Único del Transporte Suburbano y Foráneo del Sur de Sonora, expresó que aunque sí ha habido un ligero avance en el tema de ingresos con el regreso presencial de estudiantes a los planteles escolares, aún no se puede hablar de una recuperación en su totalidad.

Seguimos sufriendo las consecuencias de la pandemia, el hecho de que haya un pequeño repunte no nos ha hecho recuperarnos. En el tema escolar se ha visto un incremento del 30 por ciento o 40 en algunas rutas, pero aún no llegamos al nivel que se tenía previo al Covid-19", dio a conocer.

Recordó que no se busca afectar a los usuarios por el tema de la inflación de insumos y la situación de ingresos en el transporte, sin embargo no descartó que para el 2023 se solicite un aumento de tarifa en caso de que la situación no mejore.

Cabe señalar que 80 concesiones se encuentran operando actualmente en el Valle del Yaqui, según Ramón Tapia.

Fuente: Tribuna