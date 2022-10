Enjambre de abejas invade hogares de la colonia Constitución en Navojoa

Navojoa, Sonora.- La presencia de un enjambre de abejas, ha puesto en alerta a vecinos de la colonia Constitución en el municipio de Navojoa, quienes temen sufrir algún ataque por parte de esta colmena.

Los vecinos señalaron que sus patios se encuentran infestados de abejas durante el día, y al caer la tarde, el enjambre emprende el vuelo y se resguarda en un solar baldío aledaño, el cual, se encuentra completamente enmontado.

Margarita Cruz, vecina afectada, señaló que en su caso, ya fue atacada por una abeja, así como sus mascotas, quienes intentan comérselas y terminan picados.

A mí ya me picaron, no me di cuenta de que había abejas escondidas en mi lavadero y una me picó en la mano, así como a mis perros quienes no hacen caso e intentan comérselas. Por más que las ahuyentemos regresan, estamos desesperados", manifestó.