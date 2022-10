Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- No todas las historias de la lucha contra el cáncer de mama tienen que ser iguales, y Rebeca Godoy es quizás el mejor ejemplo de ello. Ella no quiso que su historia se tratara de quimioterapias, dolor y pena sino de vida, de cumplir sueños y de pasar el resto de sus días con su familia.

El pasado 30 de septiembre de 2021, la exregidora, empresaria, arquitecta, pero sobre todo madre y esposa, murió por cáncer, pero no perdió la batalla, con su bucket list Rebeca Godoy demostró que con fortaleza cada segundo de vida puede ser aprovechado y hoy deja un gran legado que inspira a otras mujeres que están en la misma batalla.

En el marco del Día Internacional de lucha contra el Cáncer de mama, TRIBUNA entrevistó a Alfredo García Barajas, pareja de Rebeca Godoy, quien compartió la disruptiva historia de Rebeca, su inspiración y el legado que deja.

Tras el cáncer, el ejemplo de Rebeca Godoy se mantiene vigente en Cajeme

¿Cuál es el mayor legado que deja a la sociedad Rebeca Godoy?

Alfredo García Barajas: “Cada persona vive diferente la enfermedad, en el caso de Rebeca ella tuvo una aceptación de la enfermedad. No de la manera de dejarse caer, sino el aceptarlo y seguir adelante pese a la enfermedad, el sacar las fuerzas, las ganas y que no se puso limitaciones a pesar de que le costaba caminar o algunas otras cosas, ella siempre se levantaba, se esforzaba y considero que eso es lo más importante que deja, el que siempre dijo: ‘acepto que estoy enferma, pero puedo hacer las cosas’, ese ánimo de luchar y las ganas de vivir. En lo personal es lo que a mí me deja y a mis hijos”.

Tras el cáncer, el ejemplo de Rebeca Godoy se mantiene vigente en Cajeme

¿Cómo fue el compartir como familia, la lucha que ella sostenía, sobre todo después de que decidiera abandonar su tratamiento para dedicar más tiempo a su personas y familia?

Alfredo García Barajas: “Es complicado, como dicen: ‘la esperanza muere al último’, y es muy cierto. Conforme pasaban los días, uno tenía la esperanza de que de pronto abrieras los ojos y solo fuera un mal sueño, y que siguiéramos encaminados a un proyecto de vida que teníamos, pero lamentablemente no. Incluso había una esperanza de un milagro y sanara, lo cual demuestra la fortaleza para poder aceptar la realidad.

El vivir con quimios, idas a los hospitales, ella lo hacía incluso como una extraña reunión, porque a donde fuera terminaba conviviendo, contagiando su alegría, pese a lo duro que es el proceso de las quimioterapias. Por lo cual, en una dinámica con el trabajo y familia es muy complicado, pero dentro de esta alegría, sí existía el dolor, aunque dolía, nunca dejó de hacer las cosas, hubo noches muy pesadas en donde, aunque durmiera poco se levantaba y hacía las cosas”.

¿Cómo cambió su vida tras recibir el diagnóstico?

Alfredo García Barajas: “Hubo un cambio de velocidad en el proyecto de vida que teníamos, desde siempre fue muy activa, siempre buscaba como realizar sus proyectos, con los niños siempre buscando como brindarles mayor apoyo en su educación; y tras el diagnóstico si fue un bajar la velocidad para poder asimilar”.

¿Alguna vez se arrepintió de dejar su tratamiento contra el cáncer?

Alfredo García Barajas: “No, al menos nunca lo externo. De hecho, a mí se me hacía muy fuerte siempre que hablaba del día después de, siempre que decía ‘el día que no esté’, ‘ya llévame’ o ‘ya me quiero ir’, se me hacía muy fuerte, pero ella siempre estuvo consciente de que iba a pasar.

¿Cómo fue el apoyo que recibió por parte de sus amistades?

Alfredo García Barajas: “Aunque sí hubo mucha gente que le demostraba su apoyo, también hubo personas que la veían y cuestionaban que de verdad estuviera enferma, al verla siempre motivada. Pero del grupo de personas que estuvieron y nos apoyaron, siempre fueron una bendición, hubo incluso gente que nos dejaba comida afuera de la casa, y es que a veces no se tiene la cabeza para organizarte, en lo del día a día, lo puedes ver en una rutina normal, ahora imagina cuando estás pensando en la enfermedad, pero si, la gente nos apapacho mucho, logrando ella formar un grupo muy bonito”.

¿Se logró el ‘Bucket list’ de Rebecca Godoy?

Alfredo García Barajas: “Es difícil decirlo, porque aún hay algunas que siguen caminando, en la lista cumplimos lo de casarnos, lo de la cabaña, pero por ejemplo la de escribir un cuento, sí lo escribió, pero aún está en proceso de darle unos ajustes y mandarlo a una imprenta a ver si hay alguien que se anime a publicarlo. Hay unas que no se lograron, pero existen otras que nos dejó de tarea, la importancia de esta lista fue el ver hasta donde llegábamos y aunque ya no esté ella, siga presente mediante esta lista. De las que más disfrutó, principalmente fue el ir a la cabaña, porque esa la hicimos en familia, así como el casarnos, de sus proyectos, en el que más la vi contenta fue cuando grabó graba cover de la canción de Sia, y el escribir el cuento, del cual si alcanzó a ver algunas de las ilustraciones.

Tras el cáncer, el ejemplo de Rebeca Godoy se mantiene vigente en Cajeme

¿Cómo es la vida un vez que se fue?

Alfredo García Barajas: “Es algo que todavía estamos aprendiendo, porque a final de cuentas era una líder que tenía mucha iniciativa, y no es fácil llenar ese vacío, pero lo que vivimos con ella, con lo que nos dejó, es una inspiración, que cuando sientes que hace falta, piensas en ella y sabes cómo hacer las cosas. Mis hijos han sabido cómo estamos y a dónde vamos, tienen mucho de ella y eso nos ha ayudado mucho”.

Tras el cáncer, el ejemplo de Rebeca Godoy se mantiene vigente en Cajeme

¿Cuál sería el mensaje que Rebecca expresaría a la personas que sufren la enfermedad?

Alfredo García Barajas: “A lo que yo alcance a percibir, desde este lado de la trinchera, creo que ella mandaría el mensaje a los familiares para que apoyen, más empatía, porque el enfrentarse al día a día, tanto con la familia como con los médicos, los hospitales, con todos esos temas que son muy fríos a veces. Y el paciente ya está pasando por una etapa complicada, por lo cual se debe de brindar el apoyo, además ella diría que no dejen de entregarse a Dios, el no dejar de hacer las cosas y que siempre den el máximo para sonreír y apreciar las cosas bonitas de la familia”.

Fuente: Tribuna