De simulacro a realidad la inseguridad en escuelas de la región de Guaymas y Empalme

Guaymas, Sonora.- La escalada de violencia cercana a las escuelas en Empalme obligó que ayer viernes se suspendieran las clases en dos planteles educativos en el sector Sahuaral donde se presentó la balacera por ataque directo y donde resulto una persona ejecutada y dos lesionadas.

La escuela primaria 'Mario Silva Cortez' y telesecundaria 281 ‘Joaquín Alejandro Villanueva Lobio’ suspendieron sus labores por temor y el pánico que aún se mantiene entre estudiantes, docentes y madres de familia que vivieron la jornada violenta en la ciudad rielera.

Modifican clases

La balacera que fuera simulada el pasado lunes por un maestro de Guaymas y que fue una realidad el jueves en Empalme, provocó que se tomará la decisión de que alrededor de 800 estudiantes que conforman la comunidad escolar de la telesecundaria ‘Joaquín Alejandro Villanueva Lobio’ vuelvan a clases en línea a partir del lunes la próxima semana, situación que no fue bien vista por la Secretaria de Educación y Cultura (SEC) y durante este fin de semana se discutiría.

Asimismo el jueves por la tarde directivos y maestros de la primaria 'Mario Silva Cortez', recibieron la visita de Aarón Grajeda, secretario de Educación y Cultura, quien ofreció atención psicológica para los alumnos que lo soliciten.

Ayer viernes ambos planteles lucieron solos y algunos docentes solo se echaron algunas vueltas por sus papeles y no duraban mucho en los planteles, mientras que los residentes cercanos a las escuelas todavía lucían asombrados por el hecho violento que señalaron que “no tenía para cuando acabar, porque fueron demasiadas las balas”.

No hay paz

Araceli Rubio, madre de familia de la primaria 'Mario Silva Cortez' dijo que desafortunadamente la paz que teníamos antes dejo de existir “pero al final que remediaremos nada, si los niños no van a la escuela”.

La violencia está acabando con todo cada quien tenemos opiniones distintas pero no podemos pedirle a esa gente que no lo haga, pero si podemos educar desde casa. Porque el gobierno no puede resolver la delincuencia, entonces nos queda, pues aprender a vivir con la inseguridad presente", citó.

“Surgió el momento”

El maestro Eduardo Alcantar de la escuela primaria ’24 de Febrero’ y que provocó controversia por la realización del simulacro sin la autorización de la SEC comentó “surgió en el momento porque unos niños sufrían el percance cuando venían camino a la escuela, a partir de ahí fue la iniciativa mía, a lo mejor el error mío fue no haberle comentado al director que iba a hacer ese pequeño simulacro, en ningún momento tomé video, fue una madre de familia que lo tomó y lo subió a las redes”.

Expuso que llevarán el programa ‘Entornos escolares seguros’, donde se enseñarán diversos protocolos de seguridad como balaceras, sismos, entre otros.

Ya se tenían programados estos programas, la SEC va a implementar los protocolos donde diferentes escuelas podrán solicitarlo con las medidas necesarias y el personal capacitado", apuntó.

El profesor comentó que las intenciones de su capacitación fueron buenas, pues sólo buscó brindarles los conocimientos a sus alumnos.

Mientras que el gobernador, Alfonso Durazo Montaño precisó que la SEC y la Coordinación Estatal de Protección Civil en Sonora tienen protocolos de seguridad vigentes para llevar a cabo en caso de cualquier eventualidad en un plantel escolar, y no hay necesidad de realizar otro tipo de acciones o dramatizaciones.

