Confirma INPI liberación de 6 de los Yaquis detenidos por bloqueos en la Carretera Federal México 15

Ciudad Obregón, Sonora.- El coordinador general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), así como familiares de los Yaquis detenidos, informaron ayer a TRIBUNA que 6 de ellos, pertenecientes a Loma de Guamúchil, fueron liberados.

Hugo Aguilar Ortiz, coordinador del INPI, detalló que tras una audiencia celebrada la tarde del jueves en el juzgado de control de la ciudad de Hermosillo, alrededor de las 14:00 horas de ayer, salieron del Centro Federal de Readaptación Social 11, con rumbo a Loma de Guamúchil, con la libertad otorgada por el juez.

El gobernador tradicional nos pidió la participación, y generó una petición y un acta de su guardia tradicional dirigida al juez, comprometiéndose a vigilar la conducta de sus ciudadanos, para que no se establezcan de nueva cuenta sobre la carretera”, declaró.

El funcionario añadió que esta resolución se otorgó a los detenidos que residen en Loma de Guamúchil, mismos que desde la detención señalaban ser trabajadores de la construcción.

Como INPI lo vimos bien, ya que la mayoría de los detenidos no tienen el respaldo de una guardia tradicional, y lo hacían por voluntad propia, caso contrario a los 6 liberados de quienes nos consta que han estado bajo la decisión de su guardia, dejando en claro que trabajaban como albañiles”.

Por su parte, Mario Luna, vocero de la Tribu Yaqui, declaró que esta liberación de 6 de los detenidos es el principio del retorno al debido proceso. "Fuera de sí los hermanos Yaquis detenidos hayan cometido delitos tipificados, no se puede hacer escarnio sobre ellos sin antes haber recibido una sentencia, y no me refiero al juicio expresado en redes sociales o en notas de prensa con tendencia racista. Es raro que solo hayan detenido Yaquis y de los supuestos infiltrados no se sepa nada; eso hace pensar que solo fue una consigna para estigmatizar a todos los que somos orgullosos de nuestra identidad Cultural Yaqui-Yoeme".

Finalmente, Azucena Valenzuela Buitimea, hija y hermana de 2 de los 6 liberados, explicó que, tras la audiencia del jueves, se les notificó que no se habían encontrado pruebas que los vincularan con los hechos por los cuales se ordenó su libertad.

Fuente: Tribuna