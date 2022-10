La rickettsia tiene un 50% de letalidad en Guaymas; van cuatro personas fallecidas

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La enfermedad de la rickettsia es mucho más letal que el dengue en Guaymas señalaron las autoridades de salud, al precisar que ha representado el 50 porciento de fallecimientos en los casos que se han presentado durante 2022. De acuerdo con la Jurisdicción Sanitaria número IV de la Secretaria de Salud Pública en el Puerto se han comprobado ocho casos, cuatro de ellos han muerto, sin lograr sobrevivir pese a los esfuerzos del personal médico e instituciones de salud.

Más riesgosa

Marco Antonio Barrón Peralta, jefe de citada jurisdicción expuso que en otros municipios como Cajeme no ha sido tan letal, mientras que en Empalme solo se tiene un caso de rickettsia. "Esta enfermedad es mucho más riesgosa, la lucha es el cuidado de las mascotas, la garrapata café es la que desarrolla la rickettsia, hay muchos perritos sin amo, necesitamos influir más en la sociedad de Guaymas y Empalme que nos ayude", expresó.

Los cuatros casos de fallecimientos por el padecimiento se han registrado en zonas vulnerables como Fátima, donde desafortunadamente no existió la prevención por parte de los familiares para evitar la desgracia.

Sobreviviente

Paloma Moroyoqui, vecina de Fátima y que logró sobrevivir tras permanecer 16 días en coma provocada por la rickettsiosis, actualmente se encuentra con secuelas severas y hasta con algunos lapsos de demencia. "No me acordaba de nada, nomás de Jehová y su hijo amado, solo le pedía que me dejara descansar porque era mucho el dolor, no se explican los doctores como fue que volví a nacer y aquí estamos", narró visiblemente con algunos deterioros en su cuerpo.

"El doctor nos dijo muy claro, tiene un 20 por ciento de posibilidades de vivir. Duró hospitalizada 16 días y cuando despertó no nos conocía, al otro día ya comenzó a reconocernos, le quitaron la intubación, aquí está en casa", reveló América Moroyoqui hermana de Paloma, quien solicitó el apoyo de la comunidad guaymense con pañales tamaño mediano, Ensure y frutas, los interesados pueden acudir al domicilio lote 5, manzana 2 número 9 de la colonia Colinas de Fátima para el cuidado de su familiar que sobrevivió a la rickettsia.

Cabe destacar que para prevenir más casos de la enfermedad en el Puerto, esta semana tuvo una reunión de trabajo el ‘Comité Local de Seguridad en Salud’ integrado por la Secretaría de Salud, Coesprisson, Hospital IMSS-Bienestar, Centro de Salud de Guaymas Norte, Servicios Públicos Municipales y Salud Pública Municipal.

Fuente: Tribuna