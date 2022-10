Sonora: Comerciantes y conductores, afectados por el arreglo de cruceros en Navojoa

Navojoa, Sonora.- El primer cuadro de la ciudad de Navojoa se ha convertido en un auténtico caos vial, debido a los trabajos de rehabilitación en los 30 principales cruceros; sin embargo, lejos de alegrar a los conductores, la queja de la población aumenta.

Uno de los sectores más afectados es el área comercial, pues según empresarios, hay cruceros donde se registran hasta cinco días sin que algún trabajador se presente, por lo que este retraso ha ocasionado pérdidas económicas en los comercios del centro de la ciudad.

Locatarios del Mercado Municipal, aseguraron que sus ventas han disminuido drásticamente, debido a que una de sus arterias principales se encuentra cerrada desde hace más de una semana, la cual es la Calle Ignacio Allende.

Aseguró que la estrategia por parte de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología no ha sido la adecuada, ya que en lugar de terminar un crucero, deciden dejarlo abierto y comenzar a abrir otros más, dejando un trabajo inconcluso y ocasionando un caos vial en distintas partes de la ciudad.

Hace algunos días abrieron por la No Reelección y duraron días sin venir, dejaron el amontonamiento de todo el asfalto que tumbaron y ya no siguieron trabajando. Yo no entiendo porque siguen destrozando calles y no las terminan, más en una parte tan céntrica y cuando se acercan fechas tan importantes económicamente hablando, como el Día de Muertos”, mencionó.