Ciudad Obregón: Colonia Nuevo Cajeme sufre entre las aguas negras; hay más de 5 drenajes colapsados

Ciudad Obregón, Sonora.- La jornada laboral de Lola Mata, una comerciante de la colonia Nuevo Cajeme, sería como la de cualquier otro si no fuera porque antes de intentar ganarse el pan tiene que barrer las aguas negras que desde hace más de 7 meses inundan la calle frente a su negocio. No se trata solamente de un drenaje colapsado sino de al menos 5 más en un área de 100 metros lineales.

TRIBUNA realizó un recorrido en la zona donde pudo constatar el problema que viven los vecinos y que es especialmente grave en la calle Viviano Martínez. “No solo afecta a las ventas, ya que mucha gente la piensa para venir a comprar, porque tienen que estar brincando charcos de suciedad, además del mal olor que todos los días soportamos, pero eso es lo de menos el problema son las enfermedades que ya se han presentado”, declaró.

Colonia Nuevo Cajeme sufre entre las aguas negras

Sin respuestas

Marina Ríos, vecina del sector, señaló que, aunque han reportado que tienen muchos moscos al interior de las viviendas, no se han realizado fumigaciones en la colonia. “Nos dicen que las aguas negras no son criaderos de moscos, pero si no lo son, al menos sí los atraen, ya son varios vecinos que se enferman de dengue, y ni siquiera nos vienen a dejar las bolsitas de abate como antes”.

Colonia Nuevo Cajeme sufre entre las aguas negras

Del mismo modo, agregó que en su caso tiene dos menores que todas las mañanas van a la escuela sorteando los charcos, y con el riesgo de contraer alguna enfermedad, por lo insalubre de las condiciones.

No es solo un drenaje aislado, cada 15 metros está uno, lo reportamos y a veces vienen los trabajadores del Oomapasc (Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme), y nos dura menos de una semana la solución, yo no puedo salir a barrer todos los días, tengo problemas de la columna, pero al menos lo hago cada tercer día, cuando sé que pasará la basura, porque luego no se la llevan", declaró.

Ricardo Jiménez, residente de la colonia, detalló que las principales fugas de aguas negras se localizan sobre la calle Manuel López Rivera en su cruce con la Real del Norte; así como en el cruce de las calles Viviano Martínez y Manuel Escamilla, Vicente Mexia en los cruces con Miguel Guerrero y con la José Ángel Santillán Arias.

El pasado mes de diciembre fue la última vez que acudieron los empleados de Oomapasc y pusieron la máquina esa que bombea agua (Aquatech), y una vez que se fueron comenzó a salir el agua sucia, y de los técnicos ya no supimos nada, ya no volvieron, antes de que vinieran no teníamos problema de drenaje este estaba dos cuadras arriba, pero con la máquina que pusieron creo que acabaron de romper la tubería”, dijo.

Colonia Nuevo Cajeme sufre entre las aguas negras

