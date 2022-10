Estudiantes pueden presentar secuelas por balaceras en Guaymas y Empalme, revelan académicos

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- Las balaceras que se han presentado cerca de las escuelas en la región, afecta en el desempeño social y escolar a los estudiantes, al poder presentar ataques de ansiedad y pánico afectando la salud mental, relataron especialistas y académicos expertos en el tema de psicología.

El viernes pasado el ataque armado los alumnos de la escuela ‘Mario Silva Cortés’ en Empalme vivieron el estruendo de las armas de grueso calibre, siendo más de 300 pequeños que se ‘tiraron pecho tierra’ y vivieron momentos de terror.

Repercusiones

Orlando Huicoza, psicólogo y catedrático universitario relató que “este tipo de situaciones puede detonar en diferentes áreas de la persona, puede repercutir en todas las áreas personales del menor de edad, llegando a generarles miedo, pánico, falta de concentración, poca disposición para socializar”.

Precisó que ante los hechos de violencia que no han podido ser controlados, es importante reforzar la salud emocional y que no afecte su vida futura “se recomienda a los padres dar soporte emocional a sus hijos, observar las conductas cambiantes que puedan presentar y de ser necesario, acudir a terapia”.

Se les recomienda estar al pendiente de las conductas que pudieran estar cambiando en los niños, definitivamente es una situación muy complicada en el caso del desarrollo y puede haber afectaciones a futuro, aunque a lo mejor ahorita no esté detonando”, detalló.

No debe normalizarse

Susana Jiménez, psicóloga y maestra universitaria relató que la ola violenta no deberá normalizarse en Guaymas y Empalme “pero sí debe hablarse con los hijos de manera consciente y practicar la resiliencia”.

Lamentablemente, dijo se debe preparar a los pequeños, salvaguardando no solo su integridad física a través de simulacros, sino también su salud mental, ya que se vive en una zona altamente conflictiva.

Se les debe hablar sobre la violencia, sobre lo que pueda pasar, para que él niño también sepa que esta situación no es normal, no es buena, pero la estamos viviendo. Esto no debería estar pasando, sin embargo es una realidad”, recalcó.

Apoyo tardío

Servicios de apoyo socioemocional a la comunidad escolar de la primaria ‘Mario Silva Cortés’ en Empalme llevó ayer la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) para contribuir a la generación de ambientes de aprendizaje apropiados en entornos pacíficos.

Ricardo Aragón Pérez, subsecretario de Educación Básica, Ricardo Aragón Pérez, se reunió directivos, docentes, alumnos y padres de familia de dicho planteles quien destacó la importancia de recuperar la confianza de que las aulas son el mejor lugar para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Fuente: Tribuna