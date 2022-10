Funcionario de Alfonso Durazo renuncia para enfrentar juicio por peculado en caso Next Energy

Comparta este artículo

Hermosillo, Sonora.- El gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño, confirmó que Rodolfo Castro Valdez quien se desempeñaba como Jefe de la Oficina del Gobierno renunció a su puesto para poder llevar su juicio por peculado, lo anterior por el caso Next Energy en Baja California.

Después de varios días de audiencias medios locales de ese estado dieron a conocer que el juez de Control, Bernardino Ahumada, consideró que había elementos suficientes para procesar a seis exfuncionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez entre los que se encuentra Rodolfo Castro Valdez.

Durazo Montaño dijo que primeramente Castro Valdez había pedido una licencia sin goce de sueldo para poder tener más tiempo de llevar su juicio. “Hoy hablé con Rodolfo y él toma la decisión de presentar la renuncia", comentó.



El gobernador sostuvo que una vinculación a proceso no significa una sentencia, “significa que el juez ha encontrado elementos susceptibles de imputarlos, pero eso no anticipa una sentencia. Sin embargo, Rodolfo en un ánimo de responsabilidad y de no imponer un costo político al gobierno del estado me ha comunicado la decisión de presentar la renuncia”.

