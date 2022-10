Locales en renta proliferan en el primer cuadro de Cajeme, comerciantes culpan a la mala economía

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- En las últimas semanas se ha reportado el incremento de locales en renta o vacíos en el primer cuadro de Ciudad Obregón, esto es considerado por los comerciantes como un síntoma de la mala economía en la región, pero también una consecuencia del comercio informal que prefiere no ponerse en regla.

Luis Soto Carrillo, administrador de MerCajeme, afirmó que actualmente en el mercado se tienen cerca de 43 locales cerrados, pero la falta de ventas se puede notar en que la mayoría de los propietarios de comercios que estaban establecidos antes de la pandemia tuvieron que vender o rentar al no poder mantener su establecimiento.

Por su parte, Gustavo Cárdenas García, vicepresidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), explicó que se han detectado más de 63 locales abandonados sólo en el primer cuadro de Ciudad Obregón, lo cual, propicia otros problemas como el de la inseguridad.

Del mismo modo detalló que la competencia desleal con el comercio informal, deriva en la baja de ventas a los comercios establecidos. “Si están viendo que, al comercio formal, lo tienen como cliente cautivo, el informal prefiere no cambiar a la formalidad, con la idea de preferir no seguir creciendo, pero sin tener la carga impositiva que tienen los comercios establecidos, porque cuando falta dinero para pagar los sueldos, el seguro social o los impuestos, el gobierno no te apoya”, declaró.

