Rodolfo Castro, mano derecha de Alfonso Durazo, renuncia tras ser procesado: Aquí toda su polémica

Sonora, México.- Alcanzado por la tormenta del caso Next Energy, Rodolfo Castro Valdez, mano derecha del gobernador Alfonso Durazo Montaño, se vio obligado a renunciar después de haber sido vinculado a proceso por el delito de uso indebido de atribuciones y facultades.

Incluso antes de trabajar en Sonora, el quien hasta ayer fue Jefe de la Oficina del Gobierno siempre estuvo salpicado del presunto desfalco y daño al erario que habría sufrido el gobierno de Baja California al realizar el proyecto para una planta fotovoltaica bajo un contrato multimillonario.

Medios locales de aquel estado reportaron a través de notas periodísticas que el juez de Control, Bernardino Ahumada consideró que había elementos suficientes para procesar a seis exfuncionarios de la administración de Jaime Bonilla Valdez entre los que se encuentra Castro Valdez quien fungió como secretario de Hacienda y presidente del Comité Interinstitucional de Energía del Estado; también un representante legal de la empresa Next Energy fue vinculado.

Junto con otros cinco exfuncionarios, Castro Valdez es investigado por una denuncia interpuesta por el gobierno de Marina del Pilar Avila Olmeda en contra de un contrato multimillonario para el suministro y desarrollo de una planta fotovoltaica que tendría un costo de 12 mil millones de pesos.

La denuncia penal fue presentada el 28 de septiembre de 2021 ante la Fiscalía General de la República (FGR), luego de que Rocío Nahle García, secretaria de Energía, confirmó que no hay permiso para que Next Energy de México construya la planta fotovoltaica ‘Central Solar BC’.

Cabe señalar que, según lo reportado por el medio Zeta Tijuana, el Ministerio Público a cargo y la fiscal regional de Tecate, Rosaura Reyes sí habían solicitado prisión preventiva en contra de la mayoría de los implicados salvo por dos, pero el juez desestimó la petición.

En su conferencia de prensa, el gobernador Alfonso Durazo Montaño, señaló que Castro Valdez había solicitado una licencia sin goce de sueldo hace un par de semanas atrás para disponer de tiempo completo para su juicio.

En virtud de la decisión del juez de vincular a siete exfuncionarios a proceso, hoy hablé con Rodolfo y él toma la decisión de presentar la renuncia al gobierno del estado”, informó Durazo Montaño quien defendió el hecho de que una vinculación a proceso no significa de “ninguna manera” una sentencia condenatoria.

El gobernador aseguró que la decisión del ahora exfuncionario se debe a un “ánimo de responsabilidad y de no imponer un costo político al gobierno del estado durante este proceso”. Dijo que valora mucho la colaboración de Castro Valdez en su gobierno “espero que él con los elementos que a mí me ha compartido, sean valorados favorablemente por la instancia jurisdiccional correspondiente y que pueda cerrar este capítulo en los mejores términos”.

Para dar por finalizado el tema, Durazo Montaño aseguró que una vez que concluya el proceso se estará evaluando la situación, por lo que no se descartó que el exfuncionario regrese a su puesto. Tampoco se anunció quien tomaría su puesto.

Por su parte, el secretario de Contraloría General, Guillermo Noriega Esparza le recomendó a Castro Valdez separarse del cargo y después regresar con la “frente en alto”. En la Mesa Corsas el contralor explicó que estaba trabajando sin goce de sueldo.

Es fundamental que no le podamos estar pagando a un servidor público que no está atendiendo sus servicios, al día de hoy no se le está pagando y cada día se le descuenta de su quincena”, comentó. Noriega Esparza dijo que los funcionarios tienen que acostumbrarse a ser investigados, revisados, auditados y a ir a procesos judiciales.