Bombero guaymense regresa 30 mil pesos; encontró el bolso en el Centro

Guaymas, Sonora.- Cerca de 30 mil pesos en efectivo encontró en un bolso en el Centro de Guaymas, el elemento activo del departamento de Bomberos Voluntarios de Guaymas, José Isaac Alvidrez Anaya.

El ‘apagafuegos’ narró que fue el martes alrededor de las 10 de la mañana cuando caminaba sobre la avenida Aquiles Serdán, esquina con la calle 22, donde observó en la banqueta una bolsa de dama que contenía en su interior una fuerte cantidad de billetes.

Tras el hecho inmediatamente buscó a la propietaria que resultó ser una residente de la colonia ‘Nacionalización del Golfo de California’ a quien le devolvió sus pertenencias.

Alvidrez Anaya describió que por medio de las redes sociales logró ubicar a su propietaria, donde se asegura que fuera la dueña de la bolsa, ya que personas quisieron hacerse pasar por los propietarios del dinero.

Dudé en levantarlo pero volteé para los lados y no vi nadie y la levanté, la abrí y cuál fue mi sorpresa, pues que traía dinero, no quería publicar nada en las redes sociales porque igual no me gusta hacer tanto, pues no hacer tanto ‘barullo’ entre la gente", relató al ser entrevistado.