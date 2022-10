En Sonora asesinan en el templo y en la escuela; crimen se adueña del espacio público

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Un enfrentamiento armado fuera de una primaria en pleno horario escolar, un homicidio en un concurrido bar mientras la fiesta está en apogeo o el asesinato de un hombre al salir de la iglesia minutos después de contraer matrimonio, todos los anteriores ejemplos pudieran parecer una escena dramática de una película de acción, pero no lo son. Hoy, estos escenarios pueden ser cualquier día en Sonora.

La latente disputa que mantienen las diferentes bandas del crimen organizado en el estado muestra una nueva faceta, una donde no importa el lugar, la hora o si hay testigos o no. Todos los espacios, incluidos los públicos, son terreno para la guerra. Como consecuencia de lo anterior, la percepción ciudadana de inseguridad no cede, aunque las cifras de los delitos vayan cuesta abajo.

El cajero automático, el transporte público, el banco, el mercado, el parque o incluso la calle por donde se vive son considerados espacios donde la población dice sentirse insegura, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU). Lo anterior para los expertos habla de la magnitud de los últimos hechos en Sonora, que si bien son eventos totalmente aislados preocupan porque son sitios públicos donde la ciudadanía no tendría que tener miedo de acudir.

Roban espacios públicos

Krimilda Bernal, directora del Observatorio Sonora por la Seguridad, considera que el trabajo y las estrategias de las autoridades han sido insuficientes de cara al mayúsculo problema que vive Sonora, donde cada vez más las personas que transitan en la vía pública corren mayor riesgo que antes.

Como ejemplo pone lo sucedido el pasado sábado por la tarde en Caborca donde el novio de una boda fue asesinado sin piedad alguna frente a todos los presentes. "El fin de la semana pasada estuvimos viviendo distintos hechos de importante magnitud en el estado, viendo cómo cada vez las personas que transitan en la vía pública corren mucho más riesgo que antes", asegura en entrevista con TRIBUNA.

La experta en la materia resalta que poco se ha hecho por revertir la situación mientras que el crimen se adueña de los espacios públicos. "Es algo importante de mencionar, el cómo las personas que van a la escuela, parques o iglesias siguen estando en riesgo. Se ha hecho muy poco en revertir esta situación: Guaymas, Empalme, Caborca y Cajeme son ejemplo de la situación que se vive y del cómo han fallado las estrategias, lo que quiere decir que hace falta mucho por hacer".

Cabe señalar que actualmente Ciudad Obregón ocupa el quinto lugar entre las ciudades con mayor percepción de inseguridad de todo México, según el ENSU. Siendo un ejemplo perfecto de un territorio donde el respeto a los espacios públicos se ha perdido. Así fue el domingo pasado por la madrugada cuando un joven fue asesinado al salir de un antro, lejos de causar temor provocó morbo entre los demás jóvenes que fueron testigos del suceso; minutos después poco importó y siguieron bailando.

El presidente de 'Yo Observo Cajeme', Julio César Pablos Ruiz, coincide al señalar que los representantes populares no han realizado acciones certeras para lograr que esta situación se termine. "Nadie le quiere entrar al tema de Seguridad Pública", admite a TRIBUNA y señala que si es el Ejército quien se va a encargar de las tareas de seguridad, debe enfocarse solo a eso y no al tema de los trenes o aduanas".

Habrá que cuestionar a nuestros representantes populares, el Ejército debe hacerse responsable directo del ataque al crimen organizado", expresó.

Para Marco Paz, vocero del Comité Ciudadano por la Seguridad Pública de Sonora, el revertir la violencia en los espacios públicos es un trabajo en conjunto entre la sociedad y las autoridades. "Los ataques recientes en la vía pública son preocupantes aunque no están generalizados hasta el momento. Se debe de tener un mayor control sobre la situación, pero hemos visto últimamente avances importantes en el tema de seguridad".

Fuente: Tribuna