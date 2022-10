Jorge solicita apoyo para seguir su viaje al sueño americano; hizo una parada forzada en Cajeme

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- El sueño americano de Jorge Lambert se ha visto frenado a causa de un problema de salud el cual lo ha obligado a hacer una escala forzada en Ciudad Obregón, lo cual sumado a su situación de migrante, dificulta el conseguir los recursos para una operación que requiere.

Bajo los rayos del sol, y sorteando a los carros de la calle Norte en su cruce de las vías del tren, Jorge comentó a TRIBUNA, que él salió de Honduras hace tres meses, con la firme intención de llegar a Estados Unidos, aun conociendo todos los problemas que esto conlleva, mismos que le ocasionaron una hernia que le ha impedido el continuar su viaje.

A causa del dolor fui a urgencias, en donde me dijeron que ocupó una operación, pero al no tener papeles no me queda más que confiar en la gente que apoya, requiero de un donador y mil pesos para una malla, si alguien puede apoyar me encuentran aquí en las vías o al celular 442 742 7610”.

Jorge detalló que, la operación la tiene programada para el mes de diciembre en el Hospital General IMSS-Bienestar, y al no conocer la ciudad, se le dificulta el poder conseguir un donador de sangre. “Solo espero poder mejorar mi salud, he intentado buscar trabajo en el campo, pero como tengo un problema en una de mis rodillas, lo cual me obliga a usar bastón, es difícil que me quieran contratar”.

Pero de antemano agradezco el apoyo que se me ha brindado en Cajeme, donde gracias a Dios he tenido una buena experiencia con su gente, incluso he tenido la oportunidad de por las noches caminar por sus calles y conocerla un poco", finalizó.

Fuente: Tribuna