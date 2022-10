Pese a programas, la cartera vencida del Oomapas incrementa en Ciudad Obregón

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- La cartera vencida del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Cajeme (Oomapasc) sigue aumentando pese a los programas de recaudación realizados por la actual administración. Por ello mismo no desistirá de la campaña de cortes a morosos.

El director general, Luis Castro, dijo a TRIBUNA que al principio de la administración municipal la cartera vencida rondaba entre los mil 500 millones de pesos, estando ahora por arriba de los mil 600 millones de pesos.

Sigue la campaña

Es un tema que estamos atendiendo, trabajando en la regularización del padrón de usuarios. Actualmente hay lugares que están abandonados, donde no habitan ya los propietarios y se sigue facturando. Es algo que no debe de seguir pasando", mencionó, agregando que estas acciones se añaden a la cobranza especializada que se está realizando a empresas por consumo de agua no facturada y la campaña de cobro a usuarios morosos, mismas que incluyen el corte del servicio del agua potable.

Recientemente se realizaron cerca de 5 mil cortes del servicio a los usuarios que pueden y no han realizado sus pagos en tiempo y forma ante el organismo, es algo que ha ido incrementando paulatinamente", mencionó el director general de Oomapasc.

Realizó una invitación a los ciudadanos para que paguen su servicio a tiempo. “En caso de tener problemas los invitamos a que se acerquen a nosotros para evaluar la situación, porque hay facilidades de pagos. No es necesario llegar a los cortes para que los usuarios acudan con sus recibos a realizar el pago", dijo.

Para finalizar, Luis Castro aseguró que gran parte de los recursos que han logrado ingresar al organismo operador han sido utilizados en la atención a los 53 hundimientos que se han arreglado, quedando hasta el momento 5 más que están pendientes de ser atendidos.

Fuente: Tribuna