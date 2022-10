En Guaymas, "nadie quiere ser policía"; faltan 250 elementos en la corporación policíaca

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- En Guaymas desde hace dos años nadie quiere ser policía municipal, al abrirse las convocatorias y nomas se han logrado contratar a 6 personas que cumplieron con los requisitos de Ley, mientras que la corporación policiaca necesita cerca de 250 elementos para cubrir todas las zonas del Puerto.

Nadie quiere ser policía” declaró la alcaldesa Karla Córdova González, en sesión de cabildo ante el cuestionamiento del regidor Manuel Villegas Rodríguez, al señalar que existe un enorme déficit en atención de denuncias en colonias y áreas del valle.

Oscar Barragán Valdez, presidente de la Comisión de Seguridad Publica informó que se abrieron plazas para este año y se buscaron alternativas para que la gente ingresara, pero por algunas situaciones de Ley no se ha podido aumentar el número de elementos de la policía municipal.

Precisó que “inicialmente en la corporación hay quienes no tienen la preparatoria y el Ayuntamiento por medio de un convenio con Icatson, les está pagando la preparatoria, y a los de primer ingreso también se ofrece pagarles la preparatoria pero dicen. No para que me voy de policía, mejor me voy a otra parte”.

Barragán Valdez apuntó que existe la voluntad con el ISSPE para que por medio de sus egresados “de perdida nos manden un 20 porciento a Guaymas y creo que esa gestión se está haciendo ante el gobierno del estado”.

Destacó que en Guaymas se necesitan 250 elementos más “de acuerdo al número de la media nacional, pero es difícil, solamente tenemos de estado de fuerza a 240”.

Hace 10 años el Puerto tenía una fuerza policiaca de 435 elementos activos, pero debido a la crisis de inseguridad, se ha reducido en más del 50 porciento.

