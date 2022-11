Guadalupe cumple manda a San Judas; asiste con el hábito puesto por cuarto año consecutivo

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Desde ayer por la mañana personas fieles a San Judas Tadeo visitaron el templo para cumplir con sus mandas y llevar peticiones al santo con el objetivo de que sea un intercesor ante Dios; entre ellas se encontraba Guadalupe quien compartió su testimonio a TRIBUNA.

Durante los últimos 4 años la cajemense ha visitado el templo de San Judas Tadeo los días 27 y 28 de octubre (siendo este último día la fecha oficial del ‘patrón de las causas imposibles’), para dar gracias por una serie de plegarias que le han sido concedidas luego de recurrir al santo y solicitar su ayuda.

Cumple su promesa

”Han sido muchas cosas las que he pedido y me ha cumplido, por eso vengo aquí a dar gracias un día antes de la fecha oficial y posteriormente vengo a la misa el día 28. Tengo mucho que agradecer, una de las últimas peticiones que le hice es que una de mis hijas lograra conseguir un trabajo; ella hizo una entrevista pero no estábamos seguros de que lograra ser contratada, hice la petición a San Judas y al día siguiente recibimos la buena noticia”, mencionó la cajemense.

Detalló que su promesa ha sido portar cada año, durante la celebración, la vestimenta del santo; un hábito de color blanco una manta de color verde que deja al descubierto un medallón dorado. Junto a su esposo, la devota se acercó a la imagen de San Judas, la cual fue colocada al exterior del templo, dándole gracias y dedicándole sus oraciones, uniéndose a más fieles que asistieron por la mañana a visitarlo.

Implementan operativos

Cabe señalar que, como cada año, desde ayer iniciaron las peregrinaciones desde los hogares de los devotos hasta el templo del santo; el coordinador de Protección Civil, Francisco Mendoza, informó que se cuenta con un operativo para brindar apoyo a los ciudadanos que lo requieran.

Estaremos cuidando el bienestar de quienes acudan a misa, exhortamos a todas las personas que asistan a que se conduzcan siempre con respeto y a que si observan un hecho de riesgo llamen al 911, contaremos con personal de Inspección y Vigilancia pues no estarán permitidos los permisos para los vendedores", mencionó el funcionario.

Cabe señalar que el padre de la parroquia, Miguel Ángel Monge, compartió información sobre la logística de este día.

La imagen ha sido sacada al exterior, como se hace durante los días 27 y 28 de octubre. Tanto ayer como hoy la misa se celebra a las 19:00 horas de la noche en la parte exterior por la gran cantidad de devotos que asisten".

Fuente: Tribuna