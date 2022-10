Hospital IMSS-Bienestar en la región del Mayo: Nueva cara, mismas carencias

Comparta este artículo

Navojoa, Sonora.- Por primera vez en 4 años, el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, visitará el municipio de Navojoa. Esto, para arrancar la transición de los Hospitales Generales del Estado al IMSS-Bienestar, un programa que promete atención médica de primer mundo para todos aquellos que no son derechohabientes. Lo anterior no sería mayor problema si la región del Mayo contara con instalaciones médicas, pero no es así.

Hoy, la realidad en Navojoa es que los servicios médicos no son suficientes; las camas no alcanzan, el desabasto de medicamentos continúa y faltan los especialistas y equipos para cuidados intensivos, de ahí la necesidad urgente del Nuevo Hospital de Especialidades el cual solo quedó en promesa pues ni el Gobierno Federal ni el Estatal contemplan los recursos para su construcción.

En contexto con lo anterior resulta complicado entender cómo hará el IMSS-Bienestar de Navojoa para atender a todos aquellos que no son derechohabientes si actualmente no puede prestar un servicio de calidad para los que sí son. Los cuestionamientos deberían ser aclarados por el presidente, pues hasta hoy lo único que ha cambiado en el Hospital General ha sido el nombre y la pintura.

Infraestructura rebasada

Las carencias hospitalarias han mermado la vida de decenas en los últimos años, primero con la pandemia del Covid-19 y ahora con la epidemia de dengue, la cual ha azotado principalmente a los municipios del Mayo. Tal es el caso de Eric Fernando López Zazueta, un joven navojoense que falleció aparentemente a causa de dengue el pasado mes de septiembre. Su paso por el ahora Hospital IMSS-Bienestar es recordado con tristeza por parte de su madre.

Había mucha gente con dengue y al igual que a mi hijo los devolvían a pesar de que no se podían levantar. Los familiares enojados se los llevaban porque no les ponían atención, quizá yo cometí el error de dejarlo ahí y no sacarlo para buscar una atención médica particular”, recordó, María Lourdes Zazueta Jusacamea, madre del joven fallecido.

En un pequeño recorrido por parte de TRIBUNA, se pudo apreciar a decenas de personas esperando ser atendidas por fuera del área de urgencias, una cruda imagen que se aleja del modelo de Salud Pública en Dinamarca, prometido por López Obrador durante su tradicional mañanera.

Ahí se encontraban familias originarias de distintos municipios de la región, desde Álamos, Huatabampo y Etchojoa, esperando ver a sus familiares internados. Tal es el caso de Patricia Ramírez, quien aceptó que para las personas de escasos recursos o que no cuentan con algún servicio médico, el IMSS-Bienestar representa una buena oportunidad, sin embargo, lamentó que la falta de personal y desabasto de medicamentos prevalezca.

Dentro de todo, te puedo decir que es un buen servicio, no me atrevo a decir excelente pero está bien. Lamentablemente este hospital siempre está con muchísima gente y no se da abasto. Eso sí, no hay medicamentos, esos los tiene que comprar uno, haciendo su sacrificio y buscando el que más se asimile a la receta", aseguró.

Pese a que el IMSS-Bienestar ha sido anunciado con bombos y platillos por parte de las autoridades, la capacidad hospitalaria continúa resultando insuficiente para la necesidad del sur de Sonora, ya que los dos municipios más grandes de la región del Mayo, como Navojoa y Huatabampo, apenas suman 32 camas obstétricas, y con un nivel de resolutividad media, según los informes de la Secretaría de Salud Pública Federal.

Tras la experiencia del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) en la región, la ciudadanía no mantiene altas expectativas con esta nueva apuesta del Gobierno Federal para combatir los rezagos en el tema de Salud Pública, sin embargo, esperan que para el próximo año, el gobierno asigne mayor presupuesto para el rescate del servicio médico y que la transición al programa IMSS-Bienestar no sólo sea de membrete. Además, claro que se cumpla con la promesa del Nuevo Hospital de Especialidades.

Fuente: Tribuna