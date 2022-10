Recibo del agua no lo pagan más del 50% de los usuarios en Guaymas y Empalme

Comparta este artículo

Guaymas, Sonora.- La operatividad de la Comisión Estatal del Agua (CEA) tiene un gran problema, ya que más del 50 porcientos de los usuarios en Guaymas y Empalme son morosos, es decir más de la mitad de las personas no pagan el agua que consumen.

José Luis Jardines, vocal ejecutivo de la CEA, afirmó que el otro grave problema en la distribución del gasto que se hace por parte de la CEA, dado a que el 65 porciento de su gasto se va solamente en Guaymas y Hermosillo, por lo que hace falta soluciones y que los usuarios paguen sus recibos.

Como les decía el sesenta y tantos por ciento de la inversión de la Comisión Estatal del Agua se va en Guaymas y también en Hermosillo, cuando hay 72 municipios que están proporcionalmente hablando, en peores condiciones que estos grandes municipios", detalló.

Jardines Moreno informó que existe un análisis para modificar la Ley de Aguas de la entidad, en donde entre otros cambios se analizaría el desalar agua para la industria, quienes la pagarían con el valor comercial, esto para no afectar la tarifa doméstica en las ciudades de Guaymas y Empalme.

Precisó que “la realidad es que mientras no mejoremos el servicio la gente no va a pagar mejor el agua, tenemos que dar una muestra de que estamos trabajando en ello para que la gente se acerque a pagar, no sé por qué no se entiende eso, si no me pagas no tengo el servicio y si no tengo el servicio y no me pagas”.

Fuente: Tribuna