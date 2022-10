Incrementan casos de violencia animal en Ciudad Obregón; reportan mascotas envenenadas

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Tras recientes reportes de mascotas envenenadas en algunas colonias de Ciudad Obregón, grupos de rescate animal han señalado un incremento de casos por maltrato animal, sin descartar que el tema de las mascotas envenenadas, se deba a las diferentes sustancias tóxicas que recientemente colocan por el aumento de presencia de fauna nociva.

Daniela Olvera, médico veterinario, declaró que los reportes más comunes en las últimas semanas son los de condiciones insalubres en el lugar asignado para las mascotas, así como desnutrición y golpes, lo cuales han aumentado en un aproximado del 10 por ciento, recibiendo a la semana cerca de 20 reportes.

Cuando nos reportan o acuden con una mascota en mal estado, doy aviso a las agrupaciones de rescatistas, pero también la falta de espacio impide atender cada uno de los reportes, lo cual evidencia la falta de acciones por parte de las autoridades, así como la poca cultura en el tema de protección animal de la ciudadanía", declaró.

Por su parte, el rescatista Humberto Ayala, explicó que el mayor problema que se viene detectando en incremento es el de maltrato por abandono, el cual detalló que ya se considera como una infracción al reglamento de la policía, pero la falta de denuncias hace invisible el problema.

La gente aún espera que los activistas nos encarguemos en su totalidad de la problemática, pero al hacer estas acciones con recursos propios no contamos con la capacidad, las campañas de esterilización de mascotas, no reflejan una solución al no contar con voluntarios que lleven perros callejeros a realizarse la operación, por lo cual debemos de buscar mayor concientización en el tema”, finalizó.

