Ninguna otra empresa se ha acercado al Ayuntamiento de Cajeme para ofrecer servicio de alumbrado

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de que el Cabildo aprobó la figura de una alianza público-privada para lanzar una licitación y elegir a la mejor empresa que solucione el problema de alumbrado público en las calles, el alcalde Carlos Javier Lamarque Cano explicó que hasta el momento no se han acercado empresas a hacer sus ofertas, ya que el dictamen aprobado por los regidores debe también aprobarse en el Congreso del Estado antes de convocarse a las compañías.

"No se han presentado otras empresas que yo conozca hasta el momento, hubo una empresa llamada EMCO que nos hizo una oferta no solicitada pero además de esa compañía no hay más, porque aún no hay una convocatoria, apenas se hace el trámite de la alianza público-privada; una vez que se apruebe en el Congreso del Estado se lanzará la licitación, todavía no es el momento”, mencionó.

Ninguna otra empresa se ha acercado al Ayuntamiento de Cajeme

Recordó que lo que se busca es que haya en Cajeme 37 mil 597 luminarias con mantenimiento garantizado, debido a que actualmente se tienen 34 mil 32 luminarias, de las cuales 29 mil 597 son de tecnología LED y 4 mil 435 son de vapor de sodio, resultando contaminantes y menos eficientes.

16 mil son las que no funcionan y por ello buscaremos a la empresa que nos parezca más conveniente una vez que el Congreso apruebe esto”, dijo, y recordó que hay avances en el litigio que se tiene con la empresa Óptima Energía.

Se han presentado 3 recursos de amparos por parte de la empresa en 3 juzgados diferentes y los ha perdido. Desde nuestra perspectiva están sin elementos para una defensa exitosa de su parte. La razón está de parte del Ayuntamiento”, dijo.

