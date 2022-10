Cajeme: Particulares aprovechan crisis de drenajes colapsados para hacer negocio

Comparta este artículo

Ciudad Obregón Sonora.- Ante la gran cantidad de drenajes colapsados en las diferentes calles del municipio de Cajeme y la lenta respuesta por parte del Organismo Operador Municipal de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (Oomapas), han surgido particulares que se dedican a realizar las reparaciones de estos drenajes, los cuales son responsabilidad del organismo.

TRIBUNA, contactó a un prestador de este tipo servicios, quien pidió omitir su nombre, y señaló que inicialmente se realizaban las reparaciones del drenaje de casa, el cual va de la banqueta al interior de la vivienda, pero por la propia demanda de los clientes, desde hace 1 año realizan desazolve en drenajes ubicados sobre las calles.

El trabajador detalló que los costos para estos últimos, van desde 2 mil 800 a 3 mil 500 pesos, dependiendo de las condiciones del drenaje, y estos se realizan con una máquina para desazolve, la cual no excede la pulgada de grosor, y en la punta utiliza una especie de garra o tornillo, dependiendo el tipo de obstrucción.

Asimismo, añadió que en su caso, el servicio no solo es solicitado en la zona urbana del municipio. "Hemos recibido solicitudes no solo en Ciudad Obregón, sino en las diferentes localidades como Pueblo Yaqui, Quetchehueca, Tobarito y Cócorit, pero ya saliendo de la ciudad se cobran 200 pesos extras".

Finalmente, compartió que generalmente se da una semana de garantía, pero esto depende de las condiciones del drenaje. "Damos la garantía, porque hay muchas zonas que el sistema de tuberías está en mal estado y no podemos garantizar que no se vuelva a tapar, ya que si hay muchas zonas en que ya están obsoletas las tuberías he incluso casos donde no hay".

Autoridades piden paciencia

Fructuoso Méndez Valenzuela, director comercial de la paramunicipal, explicó que este tipo de trabajos ofrecidos por empresas particulares establecidas, se realizan dentro de un marco legal, puesto que, pese a que es responsabilidad del Oomapas de Cajeme el ofrecer soluciones, no se tiene la exclusividad de los drenajes colapsados.

Si a nosotros como organismo, nos esperan los usuarios, tenemos la obligación de repararlos, lo que pasa es que a veces la gente se desespera y contrata a estas empresas, generalmente ellos solo realizan trabajos dentro de los domicilios, puesto que no cuentan con el equipo necesario para destapar un drenaje de calle, como sería una maquina aquatech, además de que, donde sí no pueden meterse a trabajar es en la red de drenaje", declaró.

Finalmente, pidió a la ciudadanía paciencia a los usuarios, argumentando que, por los pocos recursos y la fuerte problemática, los tiempos de atención se han incrementado.

