Eliminar agroquímicos en Sonora, un tema que requiere análisis; piden no quitarlos de tajo

Ciudad Obregón, Sonora.- El dictamen que se sigue trabajando en las Comisiones Unidas de Salud y Estudios Legislativos del Senado de la República para eliminar el uso de agroquímicos en México ha encendido la alerta para los productores de todo el país incluidos los de Sonora. Estos aseguran que prohibir los pesticidas y sus derivados de tajo causaría una catástrofe en el campo y que nada abonaría en el plan de autosuficiencia que ha planteado varias veces el Gobierno Federal.

Ante ello y temiendo lo peor es que los productores sonorenses han pujado para abrir un diálogo con los senadores y las autoridades agrícolas y han podido participar en el Primer Parlamento Abierto en materia de Plaguicidas y Fertilizantes del Senado, aunque se reconoce que los diálogos no deben de quedar ahí. Los agricultores consideran que se deben realizar minuciosas investigaciones antes de tomar dicha decisión, pues advierten que hacerlo de manera precipitada podría generar un alto impacto negativo en las producciones alimenticias.

Preocupa a productores crisis alimentaria

El vicepresidente del Sistema Producto Tomate, Manuel Cázares, mencionó en entrevista con TRIBUNA que lo que los productores buscan es mandar el mensaje de que están preocupados y colaborar con los legisladores para que se consideren otras alternativas con bases científicas.

La propuesta de nosotros es mandar el mensaje de que estamos preocupados porque sabemos que algunos plaguicidas causan cáncer, pero generalmente cuando son mal usados o utilizados en exceso, por supuesto aquellos que tienen mucha toxicidad. Pedimos que se analice cuales si y cuales no hacen daño, además de que una vez identificados se busquen alternativas, porque no se pueden quitar los agroquímicos en su totalidad de la noche a la mañana, ya que afectará la calidad de los alimentos", mencionó.

Bajo ese contexto, la Asociación de Organismos de Agricultores del Sur de Sonora (Aoass) advirtió, en días pasados, que el dejar de usar agroquímicos para la protección del cultivo de trigo podría ocasionar una reducción del rendimiento de alrededor de 50 por ciento. "La FAO estima que sin el uso de fitosanitarios se perdería hasta el 40 por ciento de los cultivos y en términos comerciales, las pérdidas superarían los 220 mil millones de dólares", compartieron mediante un comunicado.

Por su parte, Luis Cruz, presidente del Distrito de Riego del Río Yaqui, explicó a este diario que de aprobarse la eliminación de los agroquímicos en su totalidad podría hasta caer el 80 por ciento de la producción alimentaria, en un panorama en el que las cosas están complicadas, sobre todo en el tema de inflación.

Ha habido acercamiento con los senadores; en el parlamento se dieron posturas de ambos lados, pero lo que debe de prevalecer es la evidencia científica, se ha comprobado que aplicándolos adecuadamente los agroquímicos altamente tóxicos no generan riesgos. Eliminarlos por completo sería un golpe muy duro y no ayudaría a la situación que estamos viviendo. Por poner un ejemplo, científicamente hablando los agroquímicos que se usan para el maíz solamente harían daño a una persona si ésta consumiera más de 400 kilos al día", dijo.

Aseguró que hay estudios que dicen que sin agroquímicos se caería la producción del maíz hasta 2 ó 3 toneladas, una baja importante si se compara con las 18 toneladas que se producen aproximadamente. "Si un producto es malo estamos dispuestos a buscar alternativas", dijo.

AMLO y funcionarios piden alternativas

Durante su última visita a Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador, coincidió en que no se pueden eliminar los agroquímicos sin que se presenten alternativas de uso en los cultivos. "El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) se encuentra trabajando para buscar alternativas. No podemos quitar sin ofrecer otras opciones, tenemos algunos plazos, si no avanzamos dando alternativas ¿cómo prohibimos?", dijo.

El mandatario dijo que lo que se busca es cambiar las prácticas y que se utilicen plaguicidas menos tóxicos para no afectar ni la producción ni la salud, además dijo que se va a invertir en la elaboración de productos orgánicos para producir alimentos libres de contaminantes.

Fuente: Tribuna