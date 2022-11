En Guaymas la violencia se 'desborda'; presente fin de semana violento y se mantuvo este lunes

Guaymas, Sonora.- Casas incendiadas, ejecuciones en diversos sectores, patrullas siniestradas, personas levantadas, bloqueos de familiares de personas desaparecidas y 'ponchallantas' a la salida sur de Guaymas, es la violencia que se vivió el fin de semana y continúo ayer lunes.

Tras la visita ‘exprés’ el sábado del presidente Andrés Manuel López Obrador a San Carlos, no representó ningún respeto para la delincuencia organizada, pues en el Puerto en menos de 24 horas han sido acribilladas 7 personas y una persona herida.

Ayer lunes fueron ejecutadas 4 personas, dos en la colonia El Caliche y dos más en terrenos del ejido Santa Clara cerca del puente de San Carlos. Mientras que el domingo fueron 3 personas encontradas sin vida, entre ellas una mujer.

Con varios impactos de bala resultó un vehículo propiedad del hijo de la diputada federal, Sandra Luz Conkle Navarro, el sábado en la tarde donde resultó ileso.

De acuerdo con testigos la camioneta en color negro, vidrios polarizados y sin placas fue interceptada por empistolados frente al obelisco en la colonia Caliche.

Cabe destacar que la legisladora federal llegó a apoyar a su hijo que resultó ileso y requirió la presencia de la Guardia Nacional, los afectados no presentaron denuncia formal.

Arcelia Núñez, ciudadana y pequeña comerciante lamentó que “Guaymas, sí que es pueblo sin ley que barbaridad”.

Las autoridades no existen, estamos viendo que los grupos del crimen organizado, pueden paralizar a nuestra ciudad con bloqueos”.

Luis Eugenio Zaragoza, empresario guaymense dijo que “sigan los abrazos por parte de las autoridades contra la delincuencia”.

Los presuntos eventos de violencia en la zona de Guaymas que trascendieron el fin de semana fueron descartados por las autoridades de seguridad del estado, por lo que no hubo registro de bloqueos en accesos principales de la ciudad, ni incendios provocados de patrullas de la comandancia municipal, indicó el gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Sostuvo que se especularon una serie de eventos ocurridos el fin de semana en Guaymas, pero dicha información fue verificada por la Secretaría de Seguridad y Fiscalía del Estado, pero sí reconoció el pico de violencia que se vive en esta región.

No, no hay tal. Se ha especulado mucho sobre una serie de eventos de violencia, pero no hay tal cosa", precisó al informar que incorporarán más patrullas para formar parte de los operativos que se realizan para mantener el orden en Guaymas y Empalme.