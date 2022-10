Tras visita de John Kerry a Sonora, AMLO prepara plan de energías renovables; lo presentará en Egipto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El presidente de la República Mexicana, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), compartió detalles sobre su encuentro con John Kerry, el enviado especial de Estados Unidos (EU) para el clima, quien estuvo en el estado de Sonora el pasado viernes 28 de octubre. Señaló que ahora organizará un plan de fomento a las energías renovables, el cual presentará en Egipto el secretario de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard.

En la 'mañanera' de este lunes 31 de octubre del 2022, el jefe del Ejecutivo Federal mexicano señaló que la reunión con John Kerry fue "muy buena", y que agradecía al presidente de EU, Joe Biden, el apoyo que estaba dando a México en asuntos de energía. Posteriormente, señaló que el plan que trataron pretende impulsar las energías sustentables y usar menos combustibles fósiles.

AMLO se reunió con John Kerry el pasado viernes, en Sonora. Foto: Internet

[El acuerdo con Kerry] un plan de fomento a energías renovables. En lo general estamos hablando de generar más energía eólica, solar e impulsar la modernización de las hidroeléctricas, este plan en general va a significar que se use menos el combustible fósil, el gas, el combustóleo y otros derivados de otros hidrocarburos, el carbón, ese es el plan", compartió López Obrador este lunes.

En esta misma intervención, señaló que este plan se va a presentar de manera conjunta en equipo en tres semanas en Egipto. En esta presentación estarán el enviado especial del clima de EU, John Kerry, y el canciller mexicano Marcelo Ebrard. No obstante, antes de la presentación estarán involucrados en su planificación el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, el titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), así como el de Petróleos Mexicanos (Pemex), y las secretarias de Energía, Hacienda, Economía y de Relaciones Exteriores.

En Egipto se lleva ya una propuesta [...] Viene [a Palacio Nacional] el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, que ha promovido mucho este plan y va a estar el titular de la CFE y de Pemex, secretaria de Energía, de Economía, de Hacienda, desde luego Marcelo Ebrard y se va a definir el plan que se presentara en Egipto", compartió AMLO este lunes.

AMLO comparte detalles sobre el Plan Sonora

Posteriormente, señaló que el Plan Sonora también fue un tema con John Kerry, no obstante, este es integral, y no solo enfocado a las energías renovables. AMLO puntualizó que con este "se está pensando en replicar la planta solar de Peñasco", es decir, el Gobierno está considerando crear cinco más que en ese mismo estado. Sobre en qué municipios se crearían, aún no hay información clara, dijo AMLO, mas aseguró que "deben estar en los parques industriales de Sonora".

Por último, aseguró John Kerry "se Fue muy satisfecho, muy contento", y que el litio que será extraído en estos proyectos se utilizará en beneficio de los sonorenses y de los mexicanos.

La energía solar, puede ser que con una planta nueva y mejoramiento de plantas, que generan energía de ciclo combinado para fortalecer el sistema de las plantas solares, son esfuerzos que se requieren para todo el sistema, pero esto también incluye el litio. Se habló de que también es de la nación y no se va permitir extraer el litio si no es para beneficio de los sonorenses ni de los mexicanos, sí litio, pero no para que se lo lleven, sino que el litio se utilice el sonora para la elaboración de baterías", compartió.

AMLO aseguró que "aún en términos muy generales" no se descarta que el Plan Sonora se pueda firmar este plan cuando el presidente Joe Biden visite a México, "a finales de diciembre o en enero".

Fuente: Tribuna y Conferencia presidencial 'mañanera'