Centro de Conciliación Laboral ya opera en Cajeme; los trabajadores podrán atender sus asuntos

Ciudad Obregón, Sonora.- El pasado 3 de octubre en cumplimiento a lo planteado con el nuevo Sistema de Justicia Laboral, entró en funciones la figura del Centro de Conciliación Laboral (CCL), eliminando con esto a la Junta de Conciliación y Arbitraje, a fin de que empleadores y trabajadores apueste por resolver conflictos laborales en menos de 45 días, y con ello disminuir los juicios laborales.

El delegado encargado en Ciudad Obregón, Rey David Robles, compartió para TRIBUNA, las funciones y beneficios que conlleva este modelo de conciliación para los trabajadores y empleadores.

“A partir del día 3 de octubre se inició el esquema de CCL, dando cumplimiento a la Reforma Laboral que se llevó a cabo, es un órgano del estado descentralizado, teniendo atribuciones para tener mejores tiempos, acorde a la plataforma, https://www.cclsonora.gob.mx/; en donde se solicita una cita para el proceso de conciliación”, declaró.

El funcionario detalló que, en el CCL, se encarga de realizar una etapa prejudicial, antes de pasar a un Tribunal Judicial, y llegar a una solución, la cual no debe de exceder los 45 días desde que se realiza la audiencia conciliatoria entre el patrón y trabajador, agregó que en dado caso que no se llegue a una conciliación dentro de este tiempo, se gira un acta de no conciliación, requisito indispensable para postular el caso ante el tribunal.

Agregó que el beneficio directo para los trabajadores, es el tiempo de resolución, además que en las oficinas se encuentra un representante de la Secretaría del Trabajo, el cual es ajeno al Centro de Conciliación Laboral, fungiendo como procurador, a fin de apoyar a las personas que no cuenten con un representante legal, tanto para brindar asesoría como para llevar a cabo la conciliación.

Del mismo modo informó que los procesos previos que fueron solicitados en las juntas de conciliación, se continuarán en dichas instancias, mediante un proceso que se tenga abierto con el tribunal federal, teniendo un lapso de 4 años para solventar los casos.

Finalmente explicó que todo problema laboral que se presente debe pasar por el CCL, donde expondrá su inconformidad con el procurador por parte de la Secretaría del Trabajo, y de acuerdo a la vulnerabilidad que exprese, agendará la cita para celebrar el convenio de finiquitación con los conciliadores, y en caso de no tener respuesta obtendrá su oficio de no conciliación, la cual puede entregar al tribunal laboral.

