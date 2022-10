Ciudad Obregón: Isabela sufre fenilcetonuria; pide ayuda para su tratamiento

Ciudad Obregón, Sonora.- Con tan solo un año y diez meses de edad, la pequeña Andrea Isabela, quien sufre de fenilcetonuria clásica, la cual le impide comer proteínas, requiere de una dieta especial, la cual no se encuentra disponible en la ciudad, por lo cual se solicita a Estados Unidos y genera un fuerte gasto para su familia.

Por lo anterior, Sarita Montes, madre de la pequeña Andrea, solicita el apoyo de la ciudadanía, para poder adquirir el tratamiento, una fórmula libre de fenilalanina, la cual debe tomar de por vida.

Una caja de 6 latas, nos cuesta 270 dólares, la cual pedimos a Estados Unidos, porque en México no hay, actualmente no hay cura para esa enfermedad y el tratamiento consta de esa leche para su alimentación, no tenemos ningún tipo de apoyo, ni hay fundaciones que nos ayuden, una latita le dura de 5 a 6 días, lo cual es un gasto muy fuerte", declaró la madre de Andrea.