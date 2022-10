Se reúnen alcaldes del sur de Sonora con delegados estatales; exponen los casos de dengue

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- Con la finalidad de fortalecer el acercamiento entre los diferentes presidentes municipales del sur del estado y los delegados de las diferentes dependencias federales, se llevó a cabo el primer encuentro regional entre dichos funcionarios, mismo que tuvo lugar en este municipio.

Durante este encuentro los representantes de algunas dependencias como la Secretaría de Gobernación, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y Caminos y Puentes Federales (Capufe) dieron a conocer información sobre los programas que han llevado a cabo en beneficio de los municipios, mientras que los alcaldes expusieron las necesidades que atraviesan.

Destacan casos de dengue

En entrevista con TRIBUNA algunos presidentes municipales destacaron que entre las principales problemáticas que se viven en los municipios del sur del estado destaca el dengue. “Hasta el momento no se han presentado defunciones, pero hay una psicosis muy fuerte ya que anteriormente fuimos el epicentro de esta enfermedad. La Secretaría de Salud nos está apoyando en el tema de la fumigación, y el punto número uno que consideramos es el patio limpio, si no hay patio limpio no se acabará con el dengue”, mencionó el alcalde de Huatabampo, Jesús Flores.

Sobre este primer encuentro sostuvo que “está demostrado que cuando los gobiernos se juntan pasan cosas extraordinarias. Fuimos invitados por Carlos Javier Lamarque Cano y estas reuniones vienen a fortalecernos", dijo.



Por su parte, Florentino Jusacamea Valencia, alcalde de Benito Juárez, también destacó que el problema del dengue mantiene preocupada a la población en dicho municipio. “Llega el atardecer y hay muchos moscos, buscamos iniciar con un tema de balastreo. Fuimos convocados a esta reunión por parte de la representación de la Secretaría de Gobernación en Sonora para ver las prioridades; ya tenemos un fondo para empezar con algunas acciones”.

Por último, Víctor Balderrama, alcalde de Álamos, mencionó que en dicho municipio hay algunas prioridades en torno al tema de infraestructura. “Me pareció muy buena la idea de reunirnos, lo aplaudo. Es necesario tener este acercamiento porque todos tenemos problemas serios, como lo es el de infraestructura”, dijo.

Fuente: Tribuna