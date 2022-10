No habrá pirotecnia en jornada inaugural de Yaquis de Ciudad Obregón, confirma directiva

Comparta este artículo

Ciudad Obregón, Sonora.- No habrá pirotecnia para celebrar la inauguración de la temporada 2022-2023 de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) el próximo 13 de octubre, con el equipo de Yaquis de Ciudad Obregón, confirmó el presidente de la novena cajemense René Arturo Rodríguez.

La noticia llega luego de que hace unos días Javier Lamarque Cano, alcalde de Cajeme, pidiera a los directivos del equipo que para festejar el arranque de la nueva campaña debían hacerlo sin pirotecnia, pues argumentó que los explosivos hacen mucho daño a varios sectores de la población, como los niños autistas y las mascotas.

Por tal motivo, Yaquis decidió hacer un espectáculo con pirotecnia fría, conocida como de teatro y utilizada en espacios cerrados, la cual garantiza la disipación rápida del calor y al mismo tiempo provoca baja densidad de humo, por lo que el presidente municipal pidió al equipo hacer una demostración.

No obstante, ante una falta de comunicación directa entre ambas partes, el equipo decidió cambiar la logística del show de fuegos artificiales, aunque ya había pagado un anticipo al proveedor: "Desde que se anunció mediáticamente que no se iba a dar la autorización para la pirotecnia, nosotros ya no hicimos más el intento… fue una mala comunicación", dijo Rodríguez.

También descartó un show con drones y que aunque las cosas no serán como lo planearon, los aficionados que acudan al evento el próximo 13 de octubre en el Estadio Yaquis pueden esperar una "inauguración de primera".

Actualmente el equipo de Yaquis de Ciudad Obregón se encuentra en Estados Unidos en lo que es la Fiesta Mexicana de Beisbol 2022, donde se enfrentaron por segunda ocasión a los Mayos de Navojoa en el Estadio Copper King de Douglas, Arizona, partido que ganaron los de la Perla del Mayo con marcador de 4-6.

El tamaulipeco Dallas Alexis Martínez fue el encargado de abrir por los cajemenses, lanzando tres entradas completas, en las que permitió tres carreras y ponchó a dos rivales, llevándose la derrota. Le siguieron José Carlos Medina, Felipe González, Jorge Sauceda y cerró la labor Carlos Stiff Rodríguez. Para este jueves 6 de octubre, Yaquis enfrentará a los Águilas de Mexicali en el Kino Veterans Memorial Stadium de Tucson, Arizona a las 17:00 horas locales. El pitcher programado por la Tribu será el zurdo Javier Arturo López.

